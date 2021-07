Συλλυπητήρια ΥΠΕΞ στην Ινδία

Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων στη δυτική Ινδία, εκφράζει μέσω Twitter το υπουργείο Εξωτερικών. Σημειώνει πως σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, «οι σκέψεις μας πηγαίνουν στους αγνοούμενους, τους τραυματίες και τα πληρώματα διάσωσης». Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό και την κυβέρνηση της Ινδίας.

Heartfelt condolences to the families of the victims of the devastating floods & landslides in western #India. At this difficult time, our thoughts go out to the missing, the injured & the rescue crews. We extend our solidarity to the people & govt of India@IndianDiplomacy

