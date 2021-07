Υπογραφή συμβάσεων για 3 ευρωπαικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας

Υπογράφηκαν οι συμβάσεις που αφορούν στα ευρωπαικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης LOTUS, και SMOTANET μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της κοινοπραξιας ευρωπαικών οντοτήτων με συντονιστή την εγχώρια εταιρεία "Intracom Defense - IDE" και DECISMAR μεταξύ της ΓΔΑΕΕ και της κοινοπραξίας ευρωπαϊκών οντοτήτων με συντονιστή την εγχώρια εταιρεία "ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ".

Το πρόγραμμα LOTUS (Low Observable Tactical Unmanned Air System" αφορά στη σχεδίαση και κατασκευή πρωτότυπου, καινοτόμου, μη επανδρωμένου αεροσκάφους για αποστολές επιτήρησης σε τακτικό επίπεδο.

Η κοινοπραξία αποτελείται από τις οντότητες:

- Intracom Defence Single Member SA (επικεφαλής) (Ελλάδα),

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (Ελλάδα),

- ALTUS LSA (Ελλάδα),

- Carbon Fiber Technologies(CFT) (Ελλάδα),

- Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα),

- Signal Generix (Κύπρος),

- Cyric (Κύπρος) - GeoImaging (Κύπρος),

- Embention (Ισπανία)

- RHEA (Ολλανδία) και

- Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών-Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η πρόταση «LOTUS» με συνολικό προϋπολογισμό 9.698.195 ευρώ θα λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ το ποσό των 8.779.380 ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσό, θα καλυφθεί, από κοινού, από την Ελλάδα και την Κύπρο, σε ποσοστό 85% και 15%, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός σαράντα πέντε μηνών.

Το πρόγραμμα SMOTANET ( Development of Software Defined Mobile Ad-hoc Tactical Network Devices and Terstbed ) αφορά στη μελέτη, σχεδίαση τακτικών συσκευών που ολοκληρώνουν τρεις διαφορετικές τεχνολογίες (Software Defined Radio - SDR, Mobile Ad-hoc Networks - MANET, Software Defined Networks - SDN) και ανάπτυξη δοκιμαστικών κλινών των ανωτέρω συσκευών για δοκιμές και αξιολόγηση επιχειρησιακών σεναρίων και των ανταποκρινόμενων τεχνικών λύσεων σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες μετρήσεις. Οι μελέτες θα προσαφέρουν επιχειρησιακά σενάρια και τεχνικές απαιτήσεις σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής 'Αμυνας Ελλάδος και Κύπρου.

Η κοινοπραξία αποτελείται από τις εξής οντότητες:

Ελλάδα: INTRACOM DEFENSE SINGLE MEMBER S.A. (συντονιστής), GRIDNET S.A., Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Κέντρο Ερευνών,

Κύπρος: SIGNALGENERIX LIMITED.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες, το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 3.907.724 ευρώ, και χρηματοδοτείται εξ ολοκληρου από την ΕΕ .

Το πρόγραμμα DECISMAR (Development of a Decision Support Toolbox for enhancing the feasibility study of the Upgrade of Maritime Surveillance through the integration of legacy assets with new innovative solutions) αφορά στη μελέτη, σχεδίαση, πρωτοτυποποίηση συστήματος, δοκιμές, ανάπτυξη εργαλειοθήκης υποστήριξης λήψης απόφασης (DSTx) προς ενίσχυση της μελέτης εφικτότητος της αναβάθμισης ναυτικής επιτήρησης μέσω ολοκλήρωσης παλαιών μέσων με νέες καινοτόμες λύσεις. Η αναβάθμιση θα αφορά τις υφιστάμενες και μελλοντικές επιχειρησιακές απαιτήσεις υψηλού επιπέδου του σχετικού προγράμματος PESCO.

Η διάρκεια προγράμματος είναι 42 μήνες, το συνολικό κόστος 7.859.740 ευρώ, και η μέγιστη συνεισφορά από ΕΕ 7.499.740 ευρώ.

Η κοινοπραξία αποτελείται από τις οντότητες :

Ελλάδα: ETME PEPPAS KAI SYNERGATES EE (συντονιστής), HELLENIC INSTRUMENTS IKE, PLANETEK HELLAS LTD, WINGS ICT SOLUTIONS INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IKΕ και

Κύπρος: SIGNALGENERIX LIMITED.

