Την επόμενη ημέρα του αμερικανικού τεχνολογικού κλάδου επιχειρεί να σκιαγραφήσει η UBS, μετά το πρόσφατο ράλι των μετοχών τους.

Οι πιο ισχυροί «παίκτες» του τεχνολογικού κλάδου - Amazon, Facebook, Alphabet και Apple – ανακοίνωσαν καλύτερα του αναμενομένου οικονομικά μεγέθη την περασμένη εβδομάδα, τροφοδοτώντας ένα σημαντικό άλμα για τις μετοχές τους.

«Από τις αρχές του έτους ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq μετρά κέρδη σχεδόν 20%, όταν την ίδια ώρα ο δείκτης βαρόμετρο της Wall Street, S&P 500, έχει ενισχυθεί μόλις 1,2%», διαπιστώνουν οι αναλυτές της ελβετικής επενδυτικής τράπεζας, σε νέα 8σέλιδη έκθεσή τους, υπό τον διακριτικό τίτλο «Steps to take after the tech rally».

Διαβάστε επίσης:

Σε ιστορικό υψηλό η κεφαλαιοποίηση της Apple, μια «ανάσα» από τα 2 τρισ.

Καθώς τα κέρδη του Nasdaq από τα χαμηλά του Μαρτίου μέχρι σήμερα αγγίζουν το 50%, δεν είναι λίγοι οι επενδυτές που αρχίζουν να εκφράζουν ανησυχίες για τον αμερικανικό τεχνολογικό κλάδο. «Υπάρχει κίνδυνος φούσκας;», διερωτώνται.

Και οι αναλυτές της UBS απαντούν:

- Δεν υπάρχει κίνδυνος φούσκας στον τεχνολογικό κλάδο.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κλάδος διαπραγματεύεται σε νέα υψηλά, ωστόσο, όπως προκύπτει από σημαντικά στατιστικά στοιχεία για τον Nasdaq, οι αποτιμήσεις κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τη δεκαετία του 1990.

- Η ανάπτυξη είναι… ακριβή.

Όπως εξηγεί σημαντική μερίδα αναλυτών, τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνεται πως οι μετοχές ανάπτυξης (growth stocks) είναι πιο ακριβές σε σχέση με τις μετοχές αξίας (value stocks).

- Ο επαναπροσδιορισμός των επενδυτικών χαρτοφυλακίων κρίνεται πάντα απαραίτητος.

Κάθε φορά που οι διεθνείς αγορές επιδίδονται είτε σε ξέφρενο ράλι, είτε σε βίαιη πτώση, ο επαναπροσδιορισμός των επενδυτικών χαρτοφυλακίων κρίνεται αναγκαίος. Οι επενδυτές πρέπει να βρίσκονται πάντοτε σε επαγρύπνηση και να αναζητούν μετοχές που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα διαφοροποίησης και χαμηλά επίπεδα ρίσκου.

- Αναζητείστε εναλλακτικές που παρουσιάζουν μακροπρόθεσμες προοπτικές στους κόλπους του τεχνολογικού κλάδου.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της UBS, στο… 5G κρύβεται το μέλλον του τεχνολογικού κλάδου. Τα οφέλη θα γίνουν ορατά προσεχώς.