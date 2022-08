Ethereum: Πέρασε το τελευταίο τεστ και είναι έτοιμο να υιοθετήσει το μοντέλο «proof to stake»

Το τελευταίο τεστ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη και σύμφωνα με τον Ansgar Dietrichs, ερευνητή του Ethereum Foundation ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Το ethereum, το δεύτερο μεγαλύτερο σε αξία κρυπτονόμισμα της αγοράς, μόλις ολοκλήρωσε το τελευταίο του «δοκιμαστικό» ενόψει της πολυαναμενόμενης αναβάθμισης, που έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο σημαντικά δρώμενα στην ιστορία των crypto.

Από την κυκλοφορία του, πριν από περίπου μια δεκαετία, για την εξόρυξη του ethereum χρησιμοποιείται το μοντέλο «proof-of-work», όπου τεράστιοι αριθμοί υπολογιστών προπαθούν να λύσουν περίπλοκες μαθηματικές εξισώσεις. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται πληθώρα ενέργειας, όμως το ethereum υιοθετεί πλέον ένα νέο μοντέλο για την ασφάλεια του δικτύου, το οποίο ονομάζεται «proof of stake».

Με τη νέα μέθοδο, οι χρήστες θα πρέπει να αξιοποιούν το ήδη υπάρχον cache του ether για να επιβεβαιώνουν συναλλαγές και να «κόβουν» νέα tokens. Ο τρόπος αυτός θα απαιτεί πολύ λιγότερη ενέργεια και αναμένεται να «μεταφραστεί» σε πολύ γρηγορότερες συναλλαγές.

Το τελευταίο τεστ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη και σύμφωνα με τον Ansgar Dietrichs, ερευνητή του Ethereum Foundation ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Συγκεκριμένα, η δοκιμή που έγινε το βράδυ της Τετάρτης έδειξε ότι το νέο μοντέλο μειώνει σημαντικά την ενέργεια που απαιτείται για την επαλήθευση ενός μπλοκ συναλλαγών και επίσης απέδειξε ότι η διαδικασία συγχώνευσης λειτουργεί.

To be fair, that is a calculated tradeoff: Having so many different client combinations means that it is almost impossible to get to 100% perfection, but at the same time the network is robust against a small hiccup rate.

— ansgar.eth 🦇🔊 (@adietrichs) August 11, 2022