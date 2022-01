Ο Έλον Μασκ θέλει τα McDonald's να αποδέχονται πληρωμές σε dogecoin

Μήνυμα προς τα McDonalds για να αρχίσουν να αποδέχονται τις πληρωμές από τους πελάτες τους σε dogecoin έστειλε ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ.

Με ανάρτηση του στο Twitter την Τρίτη, ο γνωστός δισεκατομμυριούχος έγραψε «θα έτρωγα ένα happy meal στην τηλεόραση εάν τα McDonalds αποδέχονταν το dogecoin».

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin

