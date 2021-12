Μασκ: Η Tesla θα αρχίσει να δέχεται πληρωμές σε dogecoin - Ράλι για το κρυπτονόμισμα

Η Tesla θα αρχίσει να δέχεται πληρωμές για την αγορά ορισμένων από τα προϊόντα της σε dogecoin, όπως ανακοίνωσε ο ιδρυτής της εταιρείας, Έλον Μασκ, με ανάρτηση του στο Twitter.

«Θα αρχίσουμε να δεχόμαστε πληρωμές σε dogegoin για κάποια από τα προϊόντα μας και θα δούμε πως θα πάει» ανέφερε ο δισεκατομμυριούχος Μασκ.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes

