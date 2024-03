Στο Kia EV9 ο τίτλος του «Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς»

H ναυαρχίδα των ηλεκτρικών μοντέλων της Kia έχει αυτονομία έως 540 χλμ. και δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης.

Διπλό βραβείο στα World Car Awards του 2024 απέσπασε το Kia EV9. Το μεγάλο ηλεκτρικό SUV ψηφίστηκε από τους δημοσιογράφους του ειδικού Τύπου τόσο ως «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς» όσο και ως «Παγκόσμιο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς». Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αλλά και η τελετή απονομής των βραβείων έγιναν στο σαλόνι αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης.

To μήκους 5 μέτρων Kia EV9 βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP, η οποία εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία (έως 540 χλμ), υψηλή ταχύτητα φόρτισης χάρη στο σύστημα 800V και δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3. Η βασική έκδοση RWD (με κίνηση στους πίσω τροχούς) κάνει χρήση μπαταρίας 76,1 kWh, ενώ η RWD Long Range και η τετρακίνητη AWD εφοδιάζονται με μπαταρία 99,8 kWh. Η πιο ισχυρή έκδοση με τους δύο ηλεκτροκινητήρες έχει συνδυαστική απόδοση 385 ίππων.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες, η BMW Σειρά 5/i5 αναδείχθηκε World Luxury Car, το ηλεκτρικό Hyundai Ioniq 5 N World Performance Car, το Volvo EX30 World Urban Car, το Toyota Prius πήρε το βραβείο World Car Design Of The Year, ενώ ο αεροδυναμιστής Έιντριαν Νιούι της Red Bull Racing ψηφίστηκε ως World Car Person Of The Year.