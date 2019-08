Κατάφερε να διασωθεί από βαριές απώλειες η Wall Street την Τετάρτη με τον Dow Jones να καταφέρνει να διαγράψει απώλειες άνω των 550 μονάδων στο άνοιγμα της συνεδρίασης κλείνοντας με οριακές απώλειες της τάξης του 0,08% (απώλεια 22,45 μονάδων). Αυτό ήταν και η πιο δυναμική επιστροφή του δείκτη εδώ και επτά μήνες.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα πτώση της Wall κατείχε η νέα υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων, που ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι επενδυτές φαίνεται να επιστρέφουν σε ασφαλή καταφύγια όπως είναι τα κρατικά ομόλογα και ο χρυσός υπό το φόβο μεγαλύτερης κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας. Ο χρυσός έφθασε στο υψηλότερο σημείο εδώ και έξι χρόνια.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έκλεισε στο 1,71% από το 1,6 που αποτελούσε και το χαμηλότερο επίπεδο από το 2016. Η άνοδος του 10ετούς έδωσε και την απαραίτητη ώθηση στους επενδυτές ώστε να επιστρέψουν στην αγορά μετοχών, διασώζοντας τους δείκτες από ισχυρές απώλειες.

Η κεντρική τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας μείωσε την Τετάρτη κατά 50 μονάδες βάσης στο ιστορικό χαμηλό του 1% το επιτόκιο της, ενώ η κεντρική τράπεζα της Ινδίας προχώρησε στην τέταρτη διαδοχική μείωση, στα επιτόκια, σε χαμηλό εννέα ετών, στο 5,40%.

Η περαιτέρω μετατόπιση της καμπύλης αποδόσεων, που αποτελεί το δείκτη παρακολούθησης της ύφεσης, αυξάνει τα σενάρια για το χτύπημα μιας νέα ύφεσης εντός του 2019.

Παρόλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη συνέχισε να εξαπολύει επίθεση στην νομισματική στρατηγική που χαράζει η Fed αναφέροντας στο Twitter πως «το πρόβλημά μας είναι πως η Fed είναι πολύ περήφανη να παραδεχτεί το λάθος της που μείωσε πολύ γρήγορα τα επιτόκια και προχώρησε σε υπερβολική σύσφιξη (και ότι είχα δίκιο). Πρέπει να κάνει μεγαλύτερες και ταχύτερες μειώσεις και να σταματήσει τη γελοία ποσοτική σύσφιξη» έγραψε ο Τραμπ.

....proud to admit their mistake of acting too fast and tightening too much (and that I was right!). They must Cut Rates bigger and faster, and stop their ridiculous quantitative tightening NOW. Yield curve is at too wide a margin, and no inflation! Incompetence is a.....