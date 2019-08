«Κόκκινισε» το ταμπλό της Wall Street την Πέμπτη με ελάχιστες εταιρείες να διασώσονται από τις απώλειες, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή πρόσθετων δασμών 10% σε κινεζικά αγαθά αξίας 300 δισ. δολαρίων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα επιβάλλει ότι από 1η Σεπτεμβίου θα επιβάλλει νέους πρόσθετους δασμούς, κλιμακώνοντας με αυτό τον τρόπο περαιτέρω την ένταση μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας.

«Οι εμπορικές συνομιλίες συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια των συνομιλιών οι ΗΠΑ θα αρχίσουν, από την 1η Σεπτεμβρίου, να επιβάλλουν έναν μικρό επιπρόσθετο δασμό 10% στα εναπομείναντα κινεζικά αγαθά και προϊόντα που έρχονται από την Κίνα στη χώρα μας, αξίας 300 δισ. δολαρίων. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα 250 δισ. δολάρια που επιβαρύνονται ήδη με δασμό 25%» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...