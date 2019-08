Νέους δασμούς 10% θα επιβάλλει από 1η Σεπτεμβίου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε κινεδικά αγαθά αξίας 300 δισ. δολαρίων, όπως ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται αλλά το πεδίο να σκληραίνει και να κλιμακώνεται όλο και περισσότερο.

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%...