Χρηματιστήριο: Επιστρέφουν οι αγοραστές, ακολουθώντας το ρυθμό των διεθνών αγορών

Τελ. ενημέρωση 11:05

Για πολλοστή φορά οι επενδυτές του ΧΑ υπό το βαρύ αρνητικό άνοιγμα της Wall Street την Τετάρτη, πουλούσαν στο τέλος της συνεδρίασης της Τετάρτης. Το έξυπνο χρήμα βρέθηκε εκεί να επωφεληθεί ξανά και να τραβήξει την εκτεταμμένη προσφορά που έβγαινε. Μάλλον θα δικαιωθεί, καθώς η Αμερική από το -2% έκλεισε πάνω την Τετάρτη και δείχνει να συνεχίζει σε ανοδικό μοτίβο.

Παράλληλα, η αγορά δείχνει αρκετά θωρακισμένη με τα θεμελιώδη της και τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται να αποπνέεουν υγεία. Την εβδομάδα που έρχεται ξεκινούν οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων των ελληνικών τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο, ενώ ο Μάιος είναι γεμάτος από αποκοπές και διανομές μερισμάτων.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,23% στις 1.719,13 μονάδες, με τον τζίρο κοντά στα 23 εκατ. ευρώ. Κέρδη 1,5% για τον FTSE 25 και 2,85% για τον τραπεζικό στις 1.608,48 μονάδες.

Οι τράπεζες αντιδρούν δυναμικά προσπαθώντας να σπάσουν τη συσσώρευση των τελευταίων εβδομάδων. Η Alpha καταγράφει άνοδο 3,85% στα 2,21 ευρώ, η Πειραιώς 3,85% στα 5,098 ευρώ, η ΕΤΕ 2,02% και η Eurobank 2,5%. Κέρδη 1,75% για την Κύπρου και απώλειες 0,75% για την Optima.

Ισχυρή άνοδος για ΔΕΗ στο 2,2% και τα 13,46 ευρώ, με την Metlen στο 0,82%. Νέα υψηλά για ΟΠΑΠ στα 19,72 ευρώ, με τον ΟΤΕ στα 16,85 ευρώ που συνιστούν υψηλά 52 εβδομ. Κέρδη άνω του 1% για Aegean, Viohalco, ElvalHalcor, Lamda.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Στεριώτη, πιστοποιημένο διαχειριστή χαρτοφυλακίου και μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών, «ο Γενικός Δείκτης κατόρθωσε για 6ο συνεχόμενο μήνα να γράψει κέρδη τον Απρίλιο - έστω και οριακά - παραμένοντας πέριξ της «καυτής ζώνης» των 1.700 μονάδων. Μεγάλο το επίτευγμα της ελληνικής αγοράς δεδομένου του ότι την 7η Απριλίου στιγμιαία γύρισε και σε αρνητικό έδαφος για το 2025 έχοντας χάσει σε χρόνο ντε τε 300 μονάδες από το πολυετές υψηλό του.

Το γράφημα τιμών του ΓΔ για τον Απρίλιο μοιάζει με το αγγλικό γράμμα “V” και αυτό είναι bullish για το λόγο ότι απεικονίζει το επιθετικό «μάζεμα» των τίτλων στο intraday χαμηλό το οποίο είχε τη «σφραγίδα Τραμπ». Προφανώς τα σκαμπανεβάσματα του πρώτου μισού του Απριλίου «πέταξαν έξω» αρκετούς ενεργούς traders, οι οποίοι ορθά ακολούθησαν τα stop-loss ή έπεσαν θύματα margin call και ρευστοποίησαν θέσεις μέσα στην αναμπουμπούλα. Επίσης, πιο συντηρητικοί, «αργοί» επενδυτές πιθανότατα δεν… βιάστηκαν να αγοράσουν μέσα στο πολύ σύντομο παράθυρο ευκαιρίας που όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων παρουσιάστηκε.

Σε γενικότερο πλαίσιο, τα εταιρικά αποτελέσματα των περισσότερων εισηγμένων αφενός μας έπεισαν ότι αυτές έχουν τροχοδρομήσει σωστά τις εργασίες τους, αφετέρου δημιουργούν αισιοδοξία ότι τα business plan είναι επιτεύξιμα. Ο προεξοφλητικός μηχανισμός του ΧΑ προφανώς αποτιμά τις εξελίξεις, δίχως βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν «παγίδες» στην πορεία.

Όπως φαίνεται από το εν εξελίξει «πατατράκ» του Δολαρίου αλλά και από τις τιμές των αμερικάνικων κρατικών ομολόγων, οι οποίες απρόσμενα εξελίχθηκαν σε «μπαλάκι του πινγκ πονγκ» έχοντας χάσει την ταυτότητα του «ασφαλούς καταφυγίου» εν μέσω εμπορικού πολέμου, οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές και εμπορικές «τεκτονικές πλάκες» μετατοπίζονται ραγδαία, με τις ΗΠΑ να κάνουν… ό,τι μπορούν για να απωλέσουν σημαντικό μέρος της «εξαιρετικότητας» (exceptionalism) τους.

Σε αυτό το ευμετάβλητο μακροοικονομικό περιβάλλον, οι ξένοι επενδυτές, οι οποίοι με τις αποφάσεις τους επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη Λεωφόρο Αθηνών (ας μην ξεχνούμε ότι ελέγχουν πλειοψηφικό κομμάτι της συνολικής κεφαλαιοποίησης και του ετήσιου συναλλακτικού όγκου) προφανώς και μπορούν να «απογειώσουν» ή να «ρημάξουν» και τα ελληνικά «χαρτιά». Οι Έλληνες αγοραστικοί λοιπόν δεν μπορούν να μένουν αποκομμένοι από τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία των ξένων assets καθώς αυτά, αργά ή γρήγορα, θα αφήσουν το αποτύπωμά τους και στην Αθήνα.

Αυτά τα γράφουμε ενόσω συνεχίζει να προεξοφλείται έως και να υπερεκτιμάται η πολυαναμενόμενη αναβάθμιση του ΧΑ στις «αναπτυγμένες» αγορές, τη στιγμή που οι διεθνείς οίκοι έχουν ήδη δώσει τα εύσημά τους για την πορεία της ελληνικής μακροοικονομίας.

Μπαίνοντας στο 2ο φετινό τετράμηνο, θεωρούμε ότι το εύρος τιμών μεταξύ του 15ετούς υψηλού των 1.750 και του φετινού χαμηλού των 1.450 μονάδων αποτελεί τον πρώτο «μπούσουλα» για την γενικότερη «ανάγνωση» και τη διαγραμματική αντίσταση/στήριξη του Γενικού Δείκτη. Με βάση τους δείκτες τάσης, αυτή είναι ανοδική για τον ΓΔ, δίχως να απουσιάζουν τα φαινόμενα βραχυχρόνιας «υπερθέρμανσης».

«Σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, ορισμένοι εντυπωσιάζουν με νέα πολυετή ή και ιστορικά υψηλά, ενώ άλλοι μοιάζουν πιο «κουρασμένοι», χωρίς να έχουν εκμεταλλευτεί στον ίδιο βαθμό, ακόμη και πριν ξεκινήσει ο «τυφώνας Τραμπ», το γενικότερο παγκόσμιο μετοχικό bull market.

Κρίσιμο, λοιπόν, το stock picking για τους επενδυτές και το επόμενο διάστημα, δίχως «κολλήματα» και πάντα διαβάζοντας προσεκτικά τα θεμελιώδη, έχοντας πλέον μπει στον Μάιο και ενθυμούμενοι το χρηματιστηριακό ρητό “sell in May and go away” των φίλων μας από την Αμερική. Λέτε να ξέρουν κάτι και αυτοί;» καταλήγει ο Π. Στεριώτης.