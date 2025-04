Νέο ρεκόρ για τον χρυσό - Πάνω από τα 3.400 δολάρια

Από την αρχή του έτους ο χρυσός έχει εκτιναχθεί κατά 29% και περίπου 8% από όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τους σαρωτικούς δασμούς του στις 2 Απριλίου.

Ακόμη ένα ρεκόρ κατέρριψε τη Δευτέρα ο χρυσός, ξεπερνώντας τα 3.400 δολάρια καθώς οι απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή εναντίον του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ κλόνισαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αμερικανική οικονομία.

Συγκεκριμένα, τα futures του χρυσού ενισχύονται κατά 3% στα 3.430 δολάρια ανά ουγγιά, με τους επενδυτές να στρέφονται στο πολύτιμο μέταλλο καθώς το δολάριο έφτασε χαμηλό τριετίας. Από την αρχή του έτους ο χρυσός έχει εκτιναχθεί κατά 29% και περίπου 8% από όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τους σαρωτικούς δασμούς του στις 2 Απριλίου.

Ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ ICE που μετρά το δολάριο έναντι ξένων νομισμάτων, υποχώρησε νωρίτερα έως και 97,92 στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022, σύμφωνα με την FactSet.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή ο Τραμπ δήλωσε πως η απόλυση του Πάουελ «δεν μπορεί να γίνει αρκετά γρήγορα» , αφότου ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι οι δασμοί πιθανότατα θα αυξήσουν τον πληθωρισμό στο άμεσο μέλλον.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ Κέβιν Χάσετ μάλιστα, δήλωσε πως ο Τραμπ εξετάζει εάν είναι δυνατόν να καθαιρέσει τον Πάουελ.

Ο χρυσός έχει υποχωρήσει φέτος καθώς η εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ πέφτει και οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν το πολύτιμο μέταλλο. Η Citi βλέπει τις τιμές του χρυσού να αυξάνονται στα 3.500 δολάρια τους επόμενους τρεις μήνες, καθώς η ζήτηση για επενδύσεις ξεπερνά την προσφορά από την εξόρυξη.

«Εκτιμούμε ότι οι ανησυχίες για την ανάπτυξη των ΗΠΑ και της παγκόσμιας οικονομίας που σχετίζονται με τους δασμούς είναι πιθανό να συνεχίσουν να συνδυάζονται με ισχυρή ζήτηση από την κεντρική τράπεζα και άλλες θεσμικές τράπεζες», είπαν σε πρόσφατο σημείωμα στους πελάτες αναλυτές με επικεφαλής τον Kenny Hu.

Gold has been on a tear this year as confidence in the U.S. falls and central banks buy up the precious metal. Citi sees gold prices rallying to $3,500 over the next three months as investment demand outstrips supply from mining.

“We estimate that tariff-related US and global growth concerns are likely to continue to combine with strong central bank and other institutional demand,” analysts led by Kenny Hu told clients in a recent note.