Στο κόκκινο το ταμπλό του Χρηματιστηρίου - Καμία διαφοροποίηση στα blue chips

Διήμερο αρνητικό σερί στο Χρηματιστήριο κόντρα στο διεθνές ράλι. Προσεκτικές και επιλεκτικές κινήσεις από τους επενδυτές.

Αρχίζει να προβληματίζει η υποτονικότητα του Χρηματιστηρίου στις τελευταίες συνεδριάσεις, συσσωρεύοντας σε ένα στενό εύρος κίνησης, τη στιγμή που όλες οι μεγάλες διεθνείς αγορές απογειώνονται, ενώ και σήμερα καταγράφονται απώλειες με το ταμπλό -ειδικά στον 25άρη και τις τράπεζες- να κοκκινίζει σε λίγα λεπτά, αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά πόσο ρηχό και τι correlation έχει.

Καταλύτης για το διεθνές ράλι ήταν τα αποτελέσματα της NVIDIA. H εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 22,1 δισ. δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο (έναντι 20,4 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές), που αντιπροσωπεύει μια εκτόξευση κατά 265% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Πέραν αυτού, Jensen Huang, CEO της NVIDIA έδωσε καθοδήγηση για έσοδα 24 δισ. δολάρια για το τρέχον τρίμηνο (αρκετά υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για 21,9 δισ. δολάρια), με τον ίδιο να επισημαίνει πως βρισκόμαστε σε ένα «σημείο αιχμής» για την πορεία της τεχνητή νοημοσύνη. Το πιο ουσιαστικό στο trend της NVIDIA είναι πως αποτελεί μια μηχανής παραγωγής κέρδους και ουσιαστικής αναπτυξιακής δυναμικής σε ένα πεδίο που σταδιακά αρχίζει να ριζώνει σε οικονομίες και επιχειρήσεις. Μπορεί η αγοραστική φρενίτιδα για το AI να έχει φέρει τη μετοχή σε υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας ερωτήματα για το πότε μπορεί να επέλθει μια διόρθωση και μια αποφόρτιση από τα υπεραγορασμένα επίπεδα, πριν κινηθεί υψηλότερα, ωστόσο, η NVIDIA αποτέλεσε και αποτελεί οδηγό των «ταύρων» και της risk on διάθεσης, συμπαρασύροντας πλήθος, μετοχών, κλάδων και χρηματιστηρίων προς τα πάνω.

Η NVIDIA πρόσθεσε 277 δισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίησή της μόνο χθες, καθιστώντας την, τη μεγαλύτερη αύξηση αξίας σε μία μεμονωμένη συνεδρίαση που έχει καταγραφεί ποτέ, ξεπερνώντας το κέρδος 197 δισ. δολαρίων της Meta νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Αυτό οδήγησε τη Nvidia να επανέλθει στην τέταρτη θέση στην κατάταξη των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου με βάση την κεφαλαιοποίηση και την τρίτη μεγαλύτερη στον S&P 500.

Από την άλλη, το ΧΑ, όντας και μια πιο ρηχή και μακριά από το ραντάρ πολλών μεγάλων ξένων κεφαλαίων, δε μπόρεσε χθες να ακολουθήσει σε αυτό το τέμπο και παρέμεινε σε ένα κλίμα εσωστρέφειας, όταν ο DAX έγραφε κέρδη 1,5% και ο S&P 500 άνω του 1% προτού φτάσει στο +2,11% με τον Nasdaq σχεδόν στο +3%.

Αυτό που διαφαίνεται στο Χρηματιστήριο είναι πως αρκετοί επενδυτές αρχίζουν να εμφανίζουν τάσεις υψοφοβίας και προκειμένου να διασφαλίσουν τα κέρδη τους, κατοχύρωναν μέρος αυτών, παραβλέποντας πως ο ΓΔ κρατά κρίσιμα επίπεδα, όπως οι 1.415 και 1.400 μονάδες. Οι ίδιοι επενδυτές βέβαια είχαν τις ίδιες τάσεις όταν η αγορά βρίσκονταν στις 1.000, τις 1.200 και τις 1.300 μονάδες. Κάπως έτσι, κάνουν μια «τρύπα στο νερό» μιας και στις επόμενες συνεδριάσεις που η αγορά συνεχίζει την ανιούσα, εισέρχονται και κυνηγούν, κύκλος που επαναλαμβάνεται συχνά - πυκνά. Το insider.gr έχει επισημάνει πολλάκις πως δεν έχει φτάσει ακόμη η ώρα της διόρθωσης και οι επενδυτές δε θα πρέπει να κατακλίζονται από αίσθημα φόβου στην πρώτη ενδοσυνεδριακή διόρθωση της αγοράς, μιας και οι traders θέλουν να προκαλέσουν αυτό το αίσθημα ώστε να αγοράσουν ξένοι παίκτες φθηνότερα αλλά και να επιβιβαστούν και άλλοι στο «τρένο της ανόδου» που μόλις έχει ξεκινήσει για τους long term.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Στεριώτη, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών (IFTA) «η αφομοίωση των πρόσφατων κερδών του ΧΑ αποτελεί ευπρόσδεκτο σενάριο, καθώς το προηγηθέν ράλι "χρειάζεται ανάσες" και οι επόμενοι μεγάλοι ανοδικοί στόχοι ενδέχεται να "προκαλέσουν" τους νικητές στο να "περάσουν απ'το ταμείο". Η συνολική εικόνα της δευτερογενούς ελληνικής Αγοράς (μετοχές και ομόλογα) παραμένει στα καλύτερά της, με το spread του ελληνικού δεκαετούς σε σχέση με το γερμανικό bund να έχει υποχωρήσει στα χαμηλά εικοσαετίας, ενδεικτικό της εμπιστοσύνης των διεθνών Επενδυτών προς το ελληνικό Αξιόχρεο.

Οι διεθνείς Αγορές επιδεικνύουν μεγάλη διάθεση ανάληψης ρίσκου, ως απότοκο της χθεσινοβραδινής δημοσίευσης εξαιρετικών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων από τον Αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό Nvidia, ενώ η μέτρηση του δείκτη μεταβλητότητας VIX, που χρησιμεύει ως "βαρόμετρο" του επενδυτικού "κλίματος" της Wall Street, δείχνει μια αίσθηση ηρεμίας. Πάντως, τη στιγμή που το bullish συναίσθημα κινείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και οι επενδυτές φοβούνται να μείνουν "εκτός νυμφώνος", η υπερβολική κυριαρχία των τεχνολογικών κολοσσών στην αποτίμηση του S&P 500 εγείρει ανησυχίες για την υγεία και το εύρος της Αγοράς. Αλλού, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei έφτασε το ιστορικό του υψηλό μετά από 35 χρόνια και η Κίνα μείωσε το 5ετές βασικό στεγαστικό επιτόκιο στην προσπάθειά της να τονώσει την Αγορά κατοικίας.

Δεδομένων των συνθηκών, θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον, διεθνώς αλλά και στο ΧΑ, την πιθανότητα εξέλιξης μίας διόρθωσης οφειλόμενης στο προηγηθέν "too far, too fast" ράλι του δείκτη Nasdaq υψηλής τεχνολογίας αλλά και στο Πετρέλαιο, το οποίο έχει επιστρέψει σε υψηλά τριμήνου».

Ένα σενάριο που κυριαρχεί είναι πως η όποια υποτονικότητα της αγοράς, οφείλεται στο επικείμενο placement του ΤΧΣ στην Πειραιώς με το Μ. Μαξίμου να αποφασίζει αν τελικά θα δοθεί το 20%+7% και σε τι εύρος τιμής. Η διοίκηση της τράπεζας και φυσικά οι ανάδοχοι θέλουν την πλήρη ιδιωτικοποίηση της τράπεζας, με την ΕΤΕ να ακολουθεί το αμέσως προσεχές διάστημα. Να σημειωθεί πως η κυβέρνηση ενώ αρχικώς έβλεπε καλύτερα την πώληση του 20% με το υπόλοιπο 7% να μεταφέρεται προς το δεύτερο εξάμηνο πιθανότατα και σε υψηλότερες τιμές, πλέον φαίνεται να κλειδώνει προς την πλήρη αποεπένδυση του ΤΧΣ απο την Πειραιώς (20%+7% εάν υπάρξει πολύ ισχυρή ζήτηση). Με βάση το που παίζει η τιμή της Πειραιώς τώρα, είναι πιθανό το placement να διενεργηθεί σε ένα εύρος από 3,55 - 3,65 ευρώ, με τη μετοχή να φλερτάρει με την υπέρβαση των 4 ευρώ, εάν ξεπεράσει σε πρώτο βαθμό τα 3,982 ευρώ. Μετά τη διενέργεια του placement και εφόσον ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους γρήγορους που θα πουλήσουν (εάν και ότι λάβουν από το placement) η μετοχή εκτιμάται πως θα κινηθεί προς τα 5 ευρώ.

Στα αποτελέσματα, αύξηση κατά 36,8% στα καθαρά κέρδη ανακοίνωσε ο ΟΤΕ αλλά και ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές που φτάνουν στα 501 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη διανομή μερίσματος 0,71 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 23%, αλλά και νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών ύψους 153 εκατ. ευρώ. Η αγορά φαίνεται να απογοητεύτηκε κυρίως από τη μερισματική πολιτική του ΟΤΕ. Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η πολιτική επιβράβευσης των μετοχών φαίνεται υπερβολικά συντηρητική, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ο καθαρός δανεισμός έχει μειωθεί κατά 131 εκατ. ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια. Τα νέα δεδομένα ως προς την επιβράβευση των μετόχων είναι μάλλον ουδέτερη κατά την άποψη των αναλυτών και δεν είναι πιθανό να οδηγήσουν σε re-rating.

Πέρα από τις τράπεζες, στους πρωταγωνιστές του ράλι της αγοράς συγκαταλέγονται τα διυλιστήρια με τη ΜΟΗ να βρίσκεται στο +15,32% από τις αρχές του έτους και τα ΕΛΠΕ να ενισχύονται χθες κατά 2,38% φτάνοντας στο +12,5%, δείχνοντας πως η αύξηση του free float και της εμπορευσιμότητας, μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσουν για τη μετοχή, κάτι που έχει αποδειχθεί και στην περίπτωση της ΕΤΕ και έρχεται και η Πειραιώς.

Στο ταμπλό, οι τράπεζες υποχωρούν με δύο έως τρεις μετοχές να κρατούν κάπως τον ΓΔ. Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,50% στις 1.412,04 μονάδες, με τον FTSE 25 στο -0,50% και στις 3.29,98 μονάδες και τον τραπεζικό να διολισθαίνει κατά 0,93% στις 1.227,20 μονάδες.

Στις τράπεζες, στο κόκκινο βρίσκονται και οι τέσσερις συστημικές με την ΕΤΕ στο -1,16% και τα 7,16 ευρώ, την Πειραιώς στο -1,41 και τα 3,914 ευρώ, την Alpha Bank να κρατά στα 1,718 ευρώ και τη Eurobank στο -0,71% και τα 1,8865 ευρώ.

Κέρδη από την άλλη 0,97% για την ΕΕΕ στα 29,09 ευρώ, με τη ΔΕΗ και τη Μυτιληναίος να γυρνούν αμεσα σε αρνητικό πρόσημο και τα ΕΛΠΕ στο -1,10% και τα 8,10 ευρώ.

Απώλειες άνω του 3% για την Intracom και άνω του 1% για Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στο -2% η Ελλάκτωρ και στο -2,89% η Σαράντης. Κέρδη από τα blue chips μόνο για ΟΤΟΕΛ (0,45%), ΕΕΕ (0,97%), ΟΤΕ (0,37%) και ΟΠΑΠ (0,12%).