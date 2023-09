«Κόκκινη» η Wall Street: 2η διαδοχική εβδομάδα απωλειών για S&P 500 και Nasdaq

«Κόκκινο» βάφτηκε το ταμπλό στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. «Έσωσε» την εβδομάδα ο Dow Jones.

Απώλειες κατέγραψε την Παρασκευή η Wall Street σε μια νευρική εβδομάδα με τους επενδυτές να στρέφουν τα βλέμματά τους στη συνεδρίαση της FOMC της Fed και το τι μέλλει γενέσθαι με τα επιτόκια.

Στα ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε 0,83% στις 34.618 μονάδες, διαγράφοντας εντελώς το ράλι της Πέμπτης, ενώ ο S&P 500 απώλεσε 1,22% στις 4.450 μονάδες και ο Nasdaq ηγήθηκε των απωλειών με 1,56% στις 13.708 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας ο Dow Jones σημείωσε κέρδη 0,12%, ενώ οι S&P 500 και Nasdaq οδηγήθηκαν στη δεύτερη διαδοχική τους «κόκκινη» εβδομάδα με απώλειες 0,16% και 0,39%, αντίστοιχα.

H μετοχή της Abode σημείωσε πτώση 4,2% ακόμη και μετά την ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών της μεγεθών ενώ οι μετοχές της General Motors και της Stellantis κινήθηκαν επίσης πτωτικά μετά και τις απεργιακές κινητοποιήσεις των συνδικάτων εργαζομένων σε μονάδες παραγωγής. Το ίδιο και η μετοχή της Lennar που έχασε άνω του 3%.

Μάκρο

Σημαντική βελτίωση κατέγραψε τον Σεπτέμβριο η μεταποιητική δραστηριότητα στην περιοχή της Νέας Υόρκης μετά την ισχυρή πτώση του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Federal Reserve Bank of New York. Πιο αναλυτικά, ο δείκτης Empire State της New York Fed που μετρά τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο της μεταποίησης ενισχύθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 21 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 1,9 μονάδες, τη στιγμή που οι αναλυτές σε δημοσκόπηση της WSJ ανέμεναν ηπιότερη βελτίωση στις -10 μονάδες. Σημειώνεται πως τον προηγούμενο μήνα, η μεταποιητική δραστηριότητα στην περιοχή της Νέας Υόρκης είχε υποχωρήσει κατά 20,1 μονάδες σε σχέση με την μέτρηση του Ιουλίου.

Εμπορεύματα

Το πετρέλαιο κατέγραψε νέα κέρδη την Παρασκευή, με το αμερικανικό WTI να σκαρφαλώνει σε ακόμη ένα υψηλό έτους, στην τρίτη διαδοχική του «πράσινη» εβδομάδα. Συγκεκριμένα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate παράδοσης Οκτωβρίου ενισχύθηκε 0,7%, για να διαμορφωθεί στα 90,77 δολάρια το βαρέλι στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης, που συνιστά υψηλό από τις 7 Νοεμβρίου με +3,7% στην εβδομάδα. Το αργό Brent παράδοσης Νοεμβρίου, ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς, κέρδισε 0,3%, στα 93,93 δολάρια το βαρέλι στην ICE Futures Europe, με εβδομαδιαία άνοδο 3,6%. Η βενζίνη παράδοσης Οκτωβρίου, διαμορφώθηκε στα 2,71 δολάρια το γαλόνι, με απώλειες 1,3% την Παρασκευή αλλά κέρδη 2,1% στην εβδομάδα. Το πετρέλαιο θέρμανσης παράδοσης Οκτωβρίου απώλεσε 2,8% για να φτάσει τα 3,38 δολάρια το γαλόνι, με εβδομαδιαία κέρδη 2,6%. Τέλος, το φυσικό αέριο παράδοσης Οκτωβρίου διολίσθησε 2,4% στα 2,64 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,5% για την εβδομάδα.

Με μικρά κέρδη έκλεισε η εβδομάδα για τις τιμές του χρυσού, με το πολύτιμο μέταλλο να ενισχύεται στις συναλλαγές της Παρασκευής, λαμβάνοντας ώθηση από την αποδυνάμωση του αμερικανικού δολαρίου, γεγονός που επέτρεψε στον χρυσό να επιστρέψει από τα χαμηλά τριών εβδομάδων που βρέθηκε την Τετάρτη. Αναλυτικότερα, τα συμβόλαια παραδόσεως Δεκεμβρίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης διαμορφώθηκαν στα 1.946,20 δολάρια/ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,7% ή 13,40 δολαρίων/ουγγιά. Σε εβδομαδιαία κλίμακα, οι τιμές του χρυσού έκλεισαν με κέρδη 0,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Dow Jones Market Data. Στα υπόλοιπα μέταλλά, το ασήμι Δεκεμβρίου έκλεισε με κέρδη 1,7% στα 23,39 δολάρια/ουγγιά, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,9%, όπως και ο χαλκός Δεκεμβρίου που ενισχύθηκε στην εβδομάδα κατά 2,3% στα 3,80 δολάρια/λίβρα, παρά τις απώλειες 0,5% που σημείωσε την Παρασκευή. Η πλατίνα παραδόσεως Οκτωβρίου έκλεισε στα 929,50 δολάρια/ουγγιά με άνοδο 2%, ενώ σε εβδομαδιαία κλίμακα ενισχύθηκε σχεδόν 4%. Τέλος, με κέρδη 5,1% έκλεισε την εβδομάδα το παλλάδιο Δεκεμβρίου, καθώς την Παρασκευή διαμορφώθηκε στα 1.252,70 δολάρια/ουγγιά, με κέρδη 0,2%.