Ο Πάουελ έφερε απώλειες στη Wall Street

H Wall Street διαπραγματεύτηκε σε αρνητικό έδαφος την Τετάρτη, αφού η Fed αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στη 10η συνεχόμενη άνοδο και στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Παρόλο που μετά την ολοκλήρωση της διήμερης συνεδρίασης της FOMC, άνοιξε ένα παράθυρο για «πάγωμα» των αυξήσεων, οι επενδυτές φαίνεται πως δεν πείστηκαν, ειδικά μετά τη συνέντευξης του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ που ήταν ιδιαιτέρως προσεκτικός στις διατυπώσεις του, o οποίος επανέλαβε πως ο πληθωρισμός είναι ιδιαίτερα υψηλός ενώ ο ίδιος με τους συναδέλφους του είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση με νέα αύξηση των επιτοκίων, αν και μετατόπισε χρονικά τις αποφάσεις για παύση στις ανόδους στη συνεδρίαση του Ιουνίου.

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,80% στις 33.414 μονάδες, ο S&P 500 αποδυναμώθηκε 0,70% στις 4.090 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,46% στις 12.025 μονάδες. Η Fed δεν απέκλεισε μια παύση στις αυξήσεις των επιτοκίων της το επόμενο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται πως η σημερινή απόφαση για αύξηση κατά 0,25% ήταν ομόφωνη μεταξύ των μελών της νομισματικής επιτροπής της Fed.

Στην ανακοίνωση της FOMC, έχει απαλειφθεί η αναφορά που υπήρχε τον Μάρτιο για «ενδεχόμενη περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής», ανοίγοντας τον δρόμο για διατήρηση των επιτοκίων της Fed στα σημερινά επίπεδα και για να υπάρξει μια αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της FOMC, που είναι προγραμματισμένη για τον Ιούνιο.

Ο Εντ Μόγια, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Oanda εκτιμά πως η σημερινή αύξηση των επιτοκίων της Fed «πιθανότατα θα είναι η τελευταία σε αυτόν τον γύρο». «Η Fed ανησυχεί ότι οι αυστηρότεροι όροι στη ροή των πιστώσεων θα επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα και τις προσλήψεις, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση της τάσης αποπληθωρισμού. Η πιστωτική σύσφιξη πρόκειται να ακρωτηριάσει την οικονομία και φαίνεται ότι όσο δεν έχουμε μια "τέλεια καταιγίδα". Πιστεύω πως Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σε αυτά τα επίπεδα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς» πρόσθεσε.

Μάκρο

Σημαντικά πιο πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών κινήθηκε η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα των ΗΠΑ για τον Απρίλιο. Οι νέες θέσεις έφτασαν τις 296.000 έναντι 145.000 τον Φεβρουάριο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 148.000 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση σε report ADP από τον Ιούλιο του 2022.

Οριακά κάτω από τις αρχικές εκτιμήσεις κινήθηκε για τον Απρίλιο η επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο των υπηρεσιών των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της S&P Global που δόθηκαν την Τετάρτη στη δημοσιότητα. Ο PMI υπηρεσιών διαμορφώθηκε στις 53,6 μονάδες έναντι των 53,7 μονάδων στην αρχική μέτρηση της εταιρείας. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 53,7 μονάδες. Τον Μάρτιο ο PMI είχε διαμορφωθεί στις 52,6 μονάδες. Στη σχετική έκθεση της S&P Global σημειώνει πως οι νέες παραγγελίες του κλάδου και η απασχόληση βελτιώθηκαν, με την απασχόληση να παρουσιάσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη από τον Αύγουστο του 2022. Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση των τιμών στον κλάδο με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Αύγουστο του 2022, καθώς οι επιχειρήσεις μεταφέρουν το αυξημένο κόστος προς τους πελάτες τους.

Εμπορεύματα

Το αμερικανικό αργό τύπου WTI, παράδοσης Ιουλίου έκλεισε με απώλειες 4,3% στα 68,60 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του παγκόσμιου ορόσημου, Brent, παράδοσης Ιουλίου, έκλεισαν στα 72,44 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 2,88%. Και οι δύο δείκτες αναφοράς έκλεισαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη Μαρτίου στην προηγούμενη συνεδρίαση, όταν κατέγραψαν επίσης τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση τους από τις αρχές Ιανουαρίου. Σημειώνεται ότι το Brent είχε φτάσει έως και τα 87 δολάρια το βαρέλι μόλις στα μέσα Απριλίου, μετά την ισχυρή μείωση παραγωγής κατά περισσότερο 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα που είχε ανακοινώσει ο ΟΠΕΚ+.

Κράτησε έδαφος ο χρυσός, καθώς κατάφερε να διατηρήσει τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, την Τετάρτη καθώς η οικονομική αβεβαιότητα ήρθε να αντισταθμίσει τα ισχυρά στοιχεία μισθοδοσίας, ενώ οι επενδυτές τέθηκαν σε συναγερμό για την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού για παράδοση Ιουνίου διαμορφώθηκαν στα 2.037 δολάρια ανά ουγγιά στο Comex, κερδίζοντας 0,7%. Το κλείσιμο της Τετάρτης σηματοδότησε το υψηλότερο για το πιο ενεργό συμβόλαιο από τις 13 Απριλίου σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet. Το ασήμι απώλεσε 0,2%, κλείνοντας στα 25,35 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα έχασε 1% στα 1.055,15 δολάρια η ουγγιά και το παλλάδιο κατέγραψε απώλειες 0,2% στα 1.426,46 δολάρια η ουγγιά.

Επιχειρηματικά νέα

Aνοδικά κινήθηκαν τα έσοδα της Starbucks για το α΄ τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων καφέ. Τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε 8,7 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 14% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2022. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet ανέμενα έσοδα στα 8,4 δισ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 74 σεντ έναντι εκτίμησης για 65 σεντ ανά μετοχή. Η άρση των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό στην Κίνα βοήθησε στην αύξηση των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 3% στην ασιατική χώρα, με τις διεθνείς πωλήσεις της Starbucks να ενισχύονται κατά 7% σε διεθνές επίπεδο, πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για άνοδο 2,94%. Στη αγορά της Βόρειας Αμερικής, οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση.

Σημαντικά πάνω από τις εκτιμήσεις των επενδυτών κινήθηκαν τα έσοδα και τα κέρδη της Ford για το α' τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Τα συνολικά έσοδα της Ford έφτασαν τα 41,05 δισ. δολάρια, αυξημένα 20% σε ετήσιο επίπεδο και έναντι εκτίμησης των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Refinitiv για έσοδα 34,05 δισ. δολάρια. Τα κέρδη έφτασαν τα 1,8 δισ. δολάρια ή 44 σεντ ανά μετοχή έναντι 3,1 δισ. δολαρίων ή 78 σεντ ανά μετοχή στο α' τρίμηνο του 2022. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 63 σεντ έναντι εκτίμησης για 41 σεντ. Η διοίκηση της Ford διατήρησε αμετάβλητο το guidance για το σύνολο του 2023, αναμένοντας προσαρμοσμένα κέρδη μεταξύ των 9 και των 11 δισ. δολαρίων και προσαρμοσμένες ταμειακές ροές ύψους 6 δισ. δολαρίων.

Κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν για το α' τρίμηνο του 2023 τα κέρδη της Yum Brands, της μητρικής των Pizza Hut και των KFC, παρά την άνοδο που κατέγραψαν οι δύο παραπάνω αλυσίδες στην αγορά της Κίνας στο πλαίσιο της άρσης των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό. Τα κέρδη της Yum Brands διαμορφώθηκαν σε 300 εκατ. δολάρια ή 1,05 δολάρια ανά μετοχή έναντι 399 εκατ. δολαρίων ή 1,36 δολαρίων ανά μετοχή στο α' τρίμηνο του 2022. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Refinitiv ανέμενα κέρδη στα 1,13 δολάρια ανά μετοχή. Οι συνολικές πωλήσεις έφτασαν τα 1,65 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 6% σε ετήσιο επίπεδο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν πωλήσεις ύψους 1,62 δισ. δολαρίων. Οι πωλήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον 13 μήνες (same store sales) αυξήθηκαν 8%. Τα same store sales των KFC αυξήθηκαν 9%, κυρίως λόγω της αγοράς της Κίνας όπου καταγράφηκε άνοδος 17% Τα same store sales της Pizza Hut αυξήθηκαν 7%, με άνοδο 8% στην Κίνα.

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα έσοδα της CVS Health για το α' τρίμηνο του 2023, με τη διοίκηση του υγειονομικού ομίλου στις ΗΠΑ να «κόβει» τις προβλέψεις της για την κερδοφορία στο σύνολο του οικονομικού έτους. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 85,28 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2022 και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του FactSet ανέμεναν έσοδα στα 80,79 δισ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 2,20 δολάρια έναντι 2,30 δολαρίων το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη στα 2,09 δολάρια ανά μετοχή. Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της CVS έφτασαν τα 4,37 δισ. δολάρια έναντι εκτίμησης των 4,19 δισ. δολάρια. Για το σύνολο του 2023, η διοίκηση της εταιρείας αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ των 8,50 και των 8,70 δολαρίων, έναντι μεταξύ των 8,7 και των 8,9 δολαρίων στην προηγούμενη εκτίμηση της. Η μείωση στο guidance για το σύνολο του έτους αποδίδεται εν μέρει στο κόστος από τις εξαγορές των Signify Health και Oak Street Health που έχει ανακοινώσει η CVS, καθώς η τελευταία προσπαθεί να ανταποκριθεί στη μείωση των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον κορονοϊό.