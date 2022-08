Wall Street: Κυριάρχησε το αρνητικό πρόσημο - Απώλειες 2,5% για τον Nasdaq

Ο Nasdaq κατέγραψε τις περισσότερες απώλειες με πτώση 2,5% για την εβδομάδα.

Με απώλειες έκλεισε την συνεδρίαση της Παρασκευής, αλλά και σε επίπεδο εβδομάδας η Wall Street, καθώς οι επενδυτές δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Dow Jones έπεσε 0,86% ή 292,30 μονάδες στις 33.706 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε 1,29% ή 55,26 μονάδες στις 4.228 μονάδες. Ο Nasdaq έχασε 2,01% ή 260,13 μονάδες στις 12.705 μονάδες.

Σημειώνεται πως ο S&P 500 έχασε 1,1%, σε πτώση για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, ενώ ο Nasdaq ήταν οριακά υψηλότερα. Ο Nasdaq κατέγραψε τις περισσότερες απώλειες με πτώση 2,5%.

Με το βλέμμα στραμμένο στη Fed

Η Wall Street αναμένει εξελίξεις γύρω από τις προθέσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για το εύρος της αύξησης των βασικών επιτοκίων της, με στόχο την καταπολέμηση του πληθωρισμού στην αμερικανική οικονομία.

Η προσοχή είναι από τώρα στραμμένη στο τραπεζικό συνέδριο του Τζάκσον Χολ την ερχόμενη εβδομάδα και στα όσα θα πει ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για την πορεία της οικονομίας και των επόμενων κινήσεων της τράπεζας.

Σημειώνεται πως χθες, το μέλος του Δ.Σ. της Fed, Τζέιμς Μπούλαρντ, δήλωσε πως θα ήθελε να δει μια αύξηση των βασικών επιτοκίων της τράπεζας κατά 0,75% τον Σεπτέμβριο, έναντι αύξησης 0,5% που αναμένουν οι αγορές.

Κύριο σημείο ανησυχίας για τις αυξήσεις των επιτοκίων της τράπεζας είναι το κατά πόσο η άνοδος στο κόστος δανεισμού, που «συνοδεύει» τις αυξήσεις των επιτοκίων, για νοικοκυρά και επιχειρήσεις, θα φέρει πιο κοντά το ενδεχόμενο ύφεσης στην αμερικανική οικονομία.

Επιχειρηματικές εξελίξεις

Πτώση 40,62% σημείωσε η μετοχή της Bed Bath & Beyond, αφότου έγινε γνωστός πως ο επενδυτές Ράιαν Κοέν «ξεφορτώθηκε» την έκθεση του στην εταιρεία.

Μεγάλη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές των μεγάλων εταιρειών κρυπτονομισμάτων, μετά από το selloff στο bitcoin, που ωθεί το δημοφιλέστερο crypto του κόσμου κάτω από τα 22.00 δολάρια.

Ισχυρή άνοδο, πλέον του 20%, είχε η μετοχή της Foot Locker στον απόηχο της αλλαγής ηγεσίας στην εταιρεία αθλητικών ειδών.

Κέρδη κοντά στο 2% έγραψε η μετοχή της General Motors, μετά από την ανακοίνωση για διανομή μερίσματος στους μετόχους της για πρώτη φορά μετά από το 2020.

Εμπορεύματα

Με θετικό πρόσημο έκλεισε η συνεδρίαση της Παρασκευής για το πετρέλαιο, όμως δεν κατάφερε να ανακάμψει σε εβδομαδιαίο επίπεδο. Το WTI ενισχύθηκε κατά 27 σεντς ή 0,3% κλείνοντας στα 90,77 δολάρια ανά βαρέλι. Το Brent πρόσθεσε 13 σεντς ή 0,1% κλείνοντας στα 96,72 δολάρια το βαρέλι, ενώ και αυτό έχασε 1,5% σε εβδομαδιαίο επίπεδο.

Την χαμηλότερη τιμή των τελευταίων τριών εβδομάδες άγγιξε σήμερα ο χρυσός, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία για 5η συνεχόμενη ημέρα. O χρυσός υποχώρησε κατά 0,4% στα 1.763 δολάρια ανά ουγγιά, με την τιμή του πιο δραστήριου συμβολαίου να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες 2,4%.