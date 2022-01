Η εντυπωσιακή πορεία των αμοιβαίων, οι επιλογές και το «τσουνάμι» εισροών

Υψηλές αποδόσεις κατάφεραν να προσφέρουν τα αμοιβαία κεφάλαια την περυσινή χρονιά με τα μετοχικά εσωτερικού να ξεπερνούν την πορεία που διέγραψαν ο Γενικός Δείκτης (+10,43%) και ο FTSE 25 (+11,07%), αλλά με τις εισροές να παραμένουν περιορισμένες συγκριτικά με τα διαφορετικού τύπου Α/Κ.

Παράλληλα, σημαντική ήταν η διαφοροποίηση μεταξύ των αποδόσεων που κατέγραψαν τα μετοχικά αμοιβαία από τα ομολογιακά καθώς τα δεύτερα επηρεάστηκαν σαφώς από την πιο εμπροσθοβαρή βάση που έθεσε η Fed αναφορικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων και ενός πιο επίμονου υψηλού πληθωρισμού, ενώ υψηλότερες αποδόσεις (άνω του 6%) μεταξύ των ομολογιακών Α/Κ του εξωτερικού κατέγραψαν όσα τοποθετούνταν στη βάση της ισχυροποίησης του δολαρίου έναντι του ευρώ, αλλά και στα εταιρικά.

Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί, πως το σύνολο του ενεργητικού των 14 ΑΕΔΑΚ αυξήθηκε κατά 37,46% στο τέλος του 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών, ξεπερνώντας τα 11,126 δισ. ευρώ από 8,093 δισ. ευρώ που ήταν στις αρχές του προηγούμενου έτους, με το 30,9% να καλύπτεται από τα ομολογιακά Α/Κ, το 24,03% από τα Funds of Funds, το 22,74% από μεικτά, το 15,04% από μετοχικά και το 3,22% από ελληνικά μετοχικά. Οι συνολικές εισροές στα αμοιβαία ξεπέρασαν τα 2,49 δισ. ευρώ, με τα μεικτά Funds of Funds που επενδύουν σε άλλα Α/Κ να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος και τα μεικτά Α/Κ να ακολουθούν.

Επιμέρους, στο σύνολο τους (40 μετοχικά Α/Κ εσωτερικού από την αρχή του 2021, 43 συνολικά) τα μετοχικά αμοιβαία εσωτερικού πρόσφεραν αποδόσεις υψηλότερες από αυτές του Γενικού Δείκτη, με το Allianz Επιθετικής Στρατηγικής να βρίσκεται στην κορυφή με απόδοση +25,9%, το Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Institutional στο +23,14%, το Alpha Trust Hellenic - Ι στο +22,53%, το Alpha Trust Hellenic - R στο +21,54% το 3K Greek Value στο +21,54%, το NN Hellas Μετοχικό στο +21%, το Athos High Peaks στο +20,88%, το 3Κ Μετοχικό Εσωτερικού στο +20,81%, με το Alpha Blue Chips (+20,49%) και Triton Αναπτυξιακό (_20,01%) να συμπληρώνουν τα Α/Κ με αποδόσεις άνω του 20%.

Επιπλέον, οι καθαρές εισροές στα μετοχικά Α/Κ εσωτερικού διαμορφώθηκαν στα 97,366 εκατ. ευρώ το 2021, με τις υψηλότερες να καταγράφονται στο Πειραιώς Μετοχικό R καθώς έφτασαν τα 65,734 εκατ. ευρώ, ενώ και ευρύτερα στο Asset Management της Πειραιώς (σε αυτό το σκέλος) σημειώθηκαν οι υψηλότερες εισροές της τάξεως των 106,143 εκατ. ευρώ.

Στα μετοχικά αμοιβαία εξωτερικού (Διεθνή, Ευρωζώνη, ΗΠΑ) ξεχώρισαν το Alpha Trust Global Leaders - I (20,14%), το Πειραιώς Eurozone U (20,77%) και το Πειραιώς US (32,73%), ενώ οι σωρευτικές καθαρές εισροές ξεπέρασαν τα 63 εκατ. ευρώ.

Ως προς τα μεικτά Α/Κ, και τα 50 κατέγραψαν θετικές αποδόσεις, με τις υψηλότερες εξ αυτών να σημειώνονται στα Alpha Global Allocation (+15,82%), Πειραιώς Μεικτό Διεθνές I (+14,41%), Allianz Μεικτό Εσωτερικού (+13,81%), Triton Μεικτό (+13,32%) και Πειραιώς Μεικτό R (+11,57%). Οι καθαρές εισροές διαμορφώθηκαν στα 481,963 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο όγκο κεφαλαίων να κατευθύνεται στο Alpha Global Allocation Classic ύψους άνω των 304 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των Funds of Funds Μετοχικά αποδόσεις άνω του 30% πρόσφεραν το Alpha FoF Cosmos Stars USA Institutional (31,77%) και το Classic (30,75%), ενώ ακολούθησαν το MetLife Εμπορευματικών Αξιών στο +26,10% και το Πειραιώς Μετοχικό - I στο +24,24%. Επιπλέον, σημαντικές ήταν οι εισροές που καταγράφηκαν στα Α/Κ FoF που εστιάζουν στην ενσωμάτωση των ESG με 69 εκατ. ευρώ περίπου, να περνούν στο Eurobank Fund of Funds ESG Focus και περίπου 53,18 εκατ. ευρώ στο Alpha (LUX) Global ESG FoF σε ευρώ, τη στιγμή που οι συνολικές εισροές ξεπέρασαν τα 298,72 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη, στα Μεικτά Funds of Funds οι εισροές διαμορφώθηκαν στα 869,449 εκατ. ευρώ το 2021, με τα περισσότερα κεφάλαια να κατευθύνονται στο Πειραιώς Low Volatility R (159,447 εκατ. ευρώ), στο Πειραιώς ESG Responsible Investing R (155,145 εκατ. ευρώ) και στο Eurobank LF Global Protect 80 (108,604 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, ανοδικά κινήθηκαν τα 36 από τα 38 Α/Κ αυτής της κατηγορίας που ξεκίνησαν από τις αρχές του έτους και 39 στα συνολικά 43. Θετικά ξεχώρισαν το Eurobank I LF Life Cycle 2047 (+20,56%) το Eurobank I LF Balanced Blend US (+17,51%) και τα Private Banking Class LF Balanced Blend US και Eurobank LF Balanced Blend US στο 16,74%.

Όσο αναφορά τα ομολογιακά Α/Κ εσωτερικού καταγράφηκε μια στροφή προς τα τα εταιρικά λόγω και των υψηλότερων yields, με τα Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων Institutional και Classic να ηγούνται με απόδοση 5,57% και 4,77% αντίστοιχα, ενώ υψηλά κινήθηκαν και τα Πειραιώς Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (+3,61%), Eurobank I LF Income Plus Fund (+3,6%) και Interamerican LF Income Plus Fund (+3,45%). Συνολικά, οι καθαρές εισροές ξεπέρασαν τα 527 εκατ. ευρώ, με τις υψηλότερες να καταγράφονται προς το τμήμα διαχείρισης Α/Κ της Eurobank ύψους 235,37 εκατ. ευρώ.

Ως προς τα διεθνή ομολογιακά στην κορυφή βρέθηκε το Eurobank I LF Income Plus σε δολάριο (+7,2%), το Piraeusinvest Enhanced Liquidity σε δολάριο (+6,81%) και τα Eurobank GF Dollar Plus (+6,67%) και Eurobank NTT GF Dollar Plus (6,63%). Επιπλέον, εκροές της τάξεως των 23,269 εκατ. ευρώ σημειώθηκαν στα Α/Κ κρατικά ομολογιακά αναπτυγμένων χωρών με τα τέσσερα στα δέκα να σημειώνουν θετικές αποδόσεις το 2021 και με το Interamerican I σε δολάριο να βρίσκεται στην κορυφή (5,44%).