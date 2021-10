NFTs: Πήρε δάνειο 532 εκατ. δολαρίων για να αγοράσει το δικό του έργο - Τι κέρδισε

Η εικόνα ενός «ασπρομάλλη», «πιξελιασμένου», χαρακτήρα γνωστό και ως «CryptoPunk 9998» μόλις πουλήθηκε στην αγορά των NFTs έναντι μισού εκατ. δολαρίων σε κρυπτονομίσματα, όμως η... αλυσίδα του χρήματος δείχνει πως ο αγοραστής ήταν ο ιδιοκτήτης, ο οποίος μάλιστα χρειάστηκε να πάρει δάνειο για να κάνει τη συναλλαγή.

Η διαδιακασία ξεκίνησε την Πέμπτη το απόγευμα στη Νέα Υόρκη όταν κάποιος χρησιμοποίησε μία διεύθυνση του δικτύου Ethereum που ξεκινά με τους χαρακτήρες «0xef76» για να μεταφέρει το NFT έργο σε μία διαφορετική διεύθυνση, την «0x8e39», αναφέρει το Bloomberg.

Punk 9998 bought for 124,457.07 ETH ($532,414,877.01 USD) by 0x9b5a5c from 0x8e3983. https://t.co/dmT6jDRC1W #cryptopunks #ethereum pic.twitter.com/UQlmm1oqkj

— CryptoPunks Bot (@cryptopunksbot) October 28, 2021