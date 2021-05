Με τα «βαριά χαρτιά» βρήκε πατήματα το Χρηματιστήριο

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο την Τετάρτη, μετά την απότομη χθεσινή διόρθωση, καθώς όπως είχε επισημάνει το insider.gr προέκυψαν σημαντικά σημεία εισόδου σε δεικτοβαρείς τίτλους. Παράλληλα, η εγχώρια αγορά έδειξε να διαχωρίζει την πορεία της από τις ευρωπαϊκές, που πέρασαν σε αρνητικό έδαφος.

Έτσι, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,63% στις 873,61 μονάδες, με τον τζίρο στα 71,87 εκατ. ευρώ. Άνοδο 0,85% σημείωσε ο FTSE 25 στις 2.108 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε κέρδη 1% στις 536,06 μονάδες.

Από τις τράπεζες, η ALpha Bank ενισχύθηκε 2,87%, η ETE 0,85%, η Eurobank 0,66%, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε με πτώση 1,2%

Από την άλλη, όπως είχε περιγράψει το insider.gr υπήρξαν «σήματα απεγκλωβισμού» και διαμορφώθηκαν σημεία εισόδου σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη και αναπτυξιακές προοπτικές, επωφελούμενες και από το άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού.

Έτσι, η Μυτιληναίος σημείωσε άνοδο 3,82%, η Aegean 2,88% ο ΟΠΑΠ 1,32%, ΔΕΗ 1,34% και Τέρνα Ενεργειακή 1,72%.

Συνέχισε το ράλι η Attica Bank με το χαρτί να κάνει πράξεις στα 0,18% με άνοδο 14,5%.

Διορθωτικές κινήσεις σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΧΑΕ Titan.

Από την άλλη, ισχυρή δυναμική αναμένει για τον όμιλο της Μυτιληναίος, η Citi, με ώθηση από το κλάδο των ΑΠΕ και των έργων ηλιακής ενέργειας, με μεγαλύτερη έκθεση στην κυκλική οικονομία, μέσω της παραγωγής ανακυκλωμένου αλουμινίου. Όπως επισημαίνει ο αμερικανικός οίκος, το στρατηγικό πλάνο του ομίλου θα προσδώσει ισχυρό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών, αναμένοντας διπλασιασμό του EBITDA έως το 2023 συγκριτικά με το 2020 (επιπλέον EBITDA 200 - 250 εκατ. ευρώ από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες). Πιο συγκεκριμένα, το EBTIDA αναμένεται να διαμορφωθεί στα 900 εκατ. ευρώ έως το 2025, από 315 εκατ. ευρώ το 2020.

Η Citi κάνει λόγο για τεράστια προοπτική ως προς το σκέλος της κερδοφορίας του ομίλου θέτοντας τιμή στόχο στα 20 ευρώ για τη μετοχή με εφικτό ένα bull case σενάριο για 28 ευρώ.

Παράλληλα, τις επιταχυνόμενες αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση αντανακλά το σταθερό πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας, όπως αναφέρει η Moody's σε έκθεση της με τίτλο «Greece's credit profile reflects its growth-friendly reforms as well as an elevated debt burden»

Ο οίκος τονίζει πως το υψηλό δημόσιο χρέος αποτελεί τη βασική πρόκληση για την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας. Αξίζει να επισημάνουμε πως η Moody's δεν προέβη στην προγραμματισμένη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας την Παρασκευή, ενώ ο Colin Ellis μιλώντας στο insider.gr είχε δώσει σήμα για διατήρηση της στάσης αναμονής, στην αξιολόγησης της 21ης Μαΐου, αναμένοντας την πορεία και τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.