Ο Μασκ στηρίζει τα κρυπτονομίσματα έναντι του «παραδοσιακού» χρήματος

Καινούργια παρέμβαση για το θέμα των κρυπτονομισμάτων και τη χρήση τους έκανε το Σάββατο ο Έλον Μασκ.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, ο ιδρυτής της Tesla ανέφερε πως «η πραγματική μάχη είναι είναι μεταξύ των παραδοσιακών νομισμάτων και των κρυπτονομισμάτων. Σε αυτή την ισορροπία, επιλέγω το δεύτερο».

The true battle is between fiat & crypto. On balance, I support the latter.

— Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2021