Roche Hellas: Η Καινοτομία, κινητήριος δύναμη για την υγεία και την οικονομία

Τον καθοριστικό ρόλο της καινοτομίας και των συνεργειών στη βελτίωση των υγειονομικών αποτελεσμάτων, στην ενίσχυση της οικονομίας και στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας, ανέδειξε η

Kavita Patel, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Roche Hellas για Ελλάδα & Κύπρο, στην ομιλία της στο πάνελ «Innovating Health Care: The future of life sciences in Greece», στο πλαίσιο του συνεδρίου Brainstorm Health.

Στην τοποθέτησή της υπογράμμισε πως η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες δεν είναι μόνο ζήτημα υγείας, αλλά και κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Όπως σημείωσε, «προκειμένου να αξιοποιήσουμε τα οφέλη που προσφέρουν οι καινοτόμες θεραπείες στην κοινωνία και την οικονομία, η καινοτομία στον τομέα της υγείας δεν πρέπει να θεωρείται κόστος, αλλά επένδυση. Οι θεραπείες που σώζουν ζωές, μειώνουν τη νοσηρότητα και αυξάνουν την παραγωγικότητα, συνεισφέροντας στη συνολική ανάπτυξη της χώρας».

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά το χρονικό διάστημα 2007-2017, η φαρμακευτική καινοτομία πρόσθεσε περίπου 2 εκατομμύρια υγιή χρόνια ζωής, που με τη σειρά τους οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγικότητας συνολικού ύψους 27 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Kavita Patel υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού, δίκαιου και διαφανούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέπει την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες. Σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων, όπως η επαρκής και ορθά κατανεμημένη χρηματοδότηση της υγείας, ένα αποτελεσματικό πλαίσιο αξιολόγησης και αποζημίωσης νέων φαρμάκων, το οποίο θα βασίζεται στην αξία που προσφέρουν στην υγεία, την οικονομία και την κοινωνία, και θα εξαλείφει εμπόδια, όπως ο «κανόνας 5/11» (ο οποίος απαιτεί την αποζημίωση ενός νέου φαρμάκου σε τουλάχιστον πέντε από 11 συγκεκριμένες χώρες της Ε.Ε. πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο έγκρισης στην Ελλάδα), καθώς και η παροχή κινήτρων τόσο για επενδύσεις στην Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D), όσο και για περισσότερες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θα ενισχύσουν τη θέση της Ελλάδας ως κέντρου καινοτομίας στον τομέα της υγείας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων επιτυχημένων συμπράξεων αποτελεί το «ΟΙΚΟΘΕΝ», μια πρωτοβουλία κατ’ οίκον θεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς, που ξεκίνησε από το Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, το μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο της Ελλάδας για τη θεραπεία του καρκίνου, υποστηρίχθηκε από τη Roche Hellas, και έχει επεκταθεί και σε άλλα νοσοκομεία, καθώς και σε άτομα που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση.

Το πρόγραμμα αποτελεί πρότυπο αποτελεσματικής σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, που αναδεικνύει όχι μόνο τη δέσμευση της Roche να συνεργάζεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός του οικοσυστήματος υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και τις απίστευτες δυνατότητες τέτοιων συνεργασιών στην μετεξέλιξη της υγειονομικής περίθαλψης.

Η Kavita Patel, αναφερόμενη στο πεδίο των κλινικών μελετών, επεσήμανε ότι εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις στον τομέα, προσφέροντας αξία για τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας και την κοινωνία γενικότερα. Για να καταστεί η Ελλάδα ελκυστική για τέτοιου είδους επενδύσεις, είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα διεξαγωγής κλινικών μελετών, αλλά και να ενισχυθούν τα κίνητρα που παρέχονται σε εταιρείες που επενδύουν σε αυτές, όπως ο συμψηφισμός του clawback με τις επενδύσεις για κλινικές μελέτες, που δημιουργεί ακόμη έναν θελκτικό παράγοντα για τη δραστηριοποίηση των εταιρειών στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης των νέων θεραπειών και την ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών σε αυτές. Όπως δήλωσε η κ. Patel, «τώρα είναι η στιγμή για δράση, με ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευση στη διαμόρφωση ενός συστήματος υγείας που θα αναγνωρίζει την αξία της καινοτομίας και θα παρέχει κίνητρα για βιώσιμες επενδύσεις».

Η Kavita Patel συνέχισε λέγοντας πως η πολιτεία και ιδιαίτερα το Υπουργείο Υγείας έχουν κάνει σημαντικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του συστήματος υγείας, με μέτρα όπως η

εφαρμογή του εθνικού μητρώου νεοπλασματικών ασθενειών, η πρόσφατη αναβάθμιση της λειτουργίας του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για την πρόληψη του καρκίνου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η διατήρηση και ενίσχυση αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι κρίσιμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της υγείας. «Σε συνεργασία με την κυβέρνηση, επιδιώκουμε την περαιτέρω ενίσχυση της φροντίδας των ασθενών και τη βελτίωση της βιωσιμότητας του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης», κατέληξε η κ. Patel.

Στο τέλος της ομιλίας της, η Kavita Patel τόνισε: «Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την υγεία ως πλούτo, καθώς αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση μιας χώρας για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, και να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Η θεμελιώδης επανεξέταση και ο ριζικός επανασχεδιασμός της φαρμακευτικής πολιτικής, με έμφαση στην τοποθέτηση του ασθενούς στο επίκεντρο του συστήματος υγείας και στην κατανομή των πόρων με βάση την αξία - κλινική, οικονομική και κοινωνική - είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός».

Ο Παύλος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής Ε.ΕΝ.Ε & Partner του Fortune Greece, ανέλαβε τον συντονισμό της συζήτησης με ομιλητές τους: Άκη Σκέρτσο, Υπουργό Επικρατείας, Danny Donkers, Senior Country Director, AMGEN για Ελλάδα & Κύπρο και Kavita Patel, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Roche Hellas για Ελλάδα & Κύπρο.