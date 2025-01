Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων: Εγκαίνια του Κέντρου Αναφοράς της Αθήνας στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Η πλήρης ανακαίνιση του κτηρίου που στεγάζει το Κέντρο Αναφοράς της Αθήνας πραγματοποιήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του Ιδρύματος.

Οι δυσκολίες ψυχικής υγείας παρουσιάζονται με ιδιαίτερη συχνότητα στα παιδιά και τους εφήβους στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων, με το 39% των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα να αναφέρει ότι το παιδί του παρουσιάζει σχετικά συμπτώματα. Σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποστήριξε με αποκλειστική δωρεά του προς το Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα την πλήρη ανακαίνιση ενός κτηρίου εντός του νοσοκομειακού συγκροτήματος για τη στέγαση του Κέντρου Αναφοράς της Αθήνας της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων.

Το Κέντρο Αναφοράς της Αθήνας εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια που υλοποιείται σε όλη τη χώρα, και περιλαμβάνει τέσσερα επιπλέον κέντρα αναφοράς τα οποία έχουν συσταθεί στο πλαίσιο δημόσιων παιδοψυχιατρικών δομών στην Αλεξανδρούπολη, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και την Κρήτη. Και τα πέντε κέντρα αναφοράς λειτουργούν ως μέρος της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων, που υποστηρίζεται επίσης αποκλειστικά από το ΙΣΝ στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του Ιδρύματος, και έχει ως αποστολή την ενίσχυση της παρεχόμενης φροντίδας και την ενδυνάμωση των υποδομών για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων στη χώρα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2021 και υλοποιείται σε σύμπραξη με το Ελληνικό Δημόσιο και σε συνεργασία με το Child Mind Institute της Νέας Υόρκης.

Τα εγκαίνια του Κέντρου Αναφοράς της Αθήνας πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», κ. Εμμανουήλ Παπασάββας, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Νοσοκομείου (ΕΚΠΑ), κ. Γεράσιμος Σιάσος, η Οικονομική Διευθύντρια του ΙΣΝ, κα. Χριστίνα Λαμπροπούλου, και η Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθύντρια της Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής στο «Η Αγία Σοφία» και Επικεφαλής του Κέντρου Αναφοράς της Αθήνας, κα. Κατερίνα Παπανικολάου.

Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης στην ομιλία του ανέφερε: «Σήμερα έχω τη χαρά να παρίσταμαι στα εγκαίνια ενός Κέντρου Αναφοράς για τις ψυχικές ασθένειες, στο μεγαλύτερο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της χώρας. Εδώ το εξιδεικευμένο και άξιο προσωπικό που στελεχώνει το κέντρο αυτό θα έχει πλέον τον κατάλληλο χώρο και τα κατάλληλα τεχνικά μέσα για να κάνει τη δουλειά αυτή κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών χάρη στη μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει επάξια κερδίσει τον τίτλο του «Εθνικού Πρωταθλητού» στο άτυπο πρωτάθλημα χορηγών με πολύ μεγάλη διαφορά. Να είστε βέβαιοι ότι το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί πάντα να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε δωρεά για να αφήσει το καλύτερο δυνατό αποτύπωμα στους συμπολίτες μας».

Η Οικονομική Διευθύντρια του ΙΣΝ, κα. Χριστίνα Λαμπροπούλου, μίλησε εκ μέρους του ΙΣΝ, αναφέροντας: «Τα εγκαίνια συμπίπτουν χρονικά με το ξεκίνημα του νέου έτους, και όπως και κάθε νέο ξεκίνημα, έτσι και αυτό συνοδεύεται από αισιοδοξία. Μια αισιοδοξία, βαθιά ριζωμένη σε ρεαλισμό, ότι απέναντι στην πιο δυσοίωνη έρευνα και πρόβλεψη σχετικά με την ψυχική υγεία των νέων βρίσκεται μια υποδομή σαν και αυτή, και μια ομάδα επαγγελματιών υγείας σαν της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων».

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», κ. Εμμανουήλ Παπασάββας δήλωσε: «Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί για το Νοσοκομείο μας η σημερινή ημέρα εγκαινίων του Κέντρου Αναφοράς Αθήνας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων, ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο ευχαριστούμε θερμά. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πιστό στις αξίες, το όραμα και την αποστολή του, μέσω του πλαισίου της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία, στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τη λειτουργία του Κέντρου Αναφοράς με στόχο τη φροντίδα της Ψυχικής Υγείας των παιδιών και των εφήβων στην Αθήνα. Μια εξαίρετη πρωτοβουλία που αφήνει το δικό της στίγμα στον ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας σε μία υπερσύγχρονη υποδομή. Θερμές ευχαριστίες και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τη διαχρονική του στήριξη για την πραγματοποίηση και αυτού του μεγάλου έργου για τη δημόσια υγεία».

H Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων είναι ένα πενταετές πρόγραμμα που ξεκίνησε να υλοποιείται στις αρχές του 2021, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ, μια Πρωτοβουλία που περιλαμβάνει περισσότερα από 70 έργα στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο, με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον πυλώνα της Ψυχικής Υγείας της ΔΠΥ, και συμπληρώνεται από πλήθος άλλων δωρεών, που υπερβαίνουν στο σύνολό τους τις 15. Ενδεικτικά, κάτω από τον πυλώνα της Ψυχικής Υγείας της ΔΠΥ και με ουσιαστική στήριξη του ΙΣΝ έχουν ιδρυθεί δύο διεθνή κέντρα, και συγκεκριμένα το Stavros Niarchos Foundation Global Center for Child and Adolescent Mental Health στο Child Mind Institute το οποίο επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου με έναυσμα την προσπάθεια που γίνεται στην Ελλάδα, καθώς και το Stavros Niarchos Foundation Center for Precision Psychiatry and Mental Health στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης με στόχο την καινοτομία στην πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία σοβαρών ψυχιατρικών παθήσεων. Επιπλέον, υποστηρίζεται ένα ευρύ φάσμα οργανισμών σε όλο τον κόσμο οι οποίοι, έχοντας διαφορετικές αποστολές, στοχεύουν στην ενίσχυση της ποιότητας και της ισότιμης πρόσβασης όλων σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας με πληθώρα παρεμβάσεων, όπως ενδεικτικά την κατάρτιση επαγγελματιών του κλάδου, την ενδυνάμωση των νέων, την υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και την καταπολέμηση του στίγματος, τη διεξαγωγή σχολικών προγραμμάτων, την παροχή ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής, την πρόληψη του εθισμού, την κατάρτιση σχετικά με πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας και πολλά άλλα. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία υπερσύγχρονων υποδομών για την παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας στα τρία νέα, δημόσια νοσοκομεία που κατασκευάζονται με δωρεά του Ιδρύματος στη Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή και Σπάρτη, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες ανά περιοχή.