Έρευνα: Οι ΗΠΑ διαθέτουν το χειρότερο σύστημα υγείας μεταξύ 10 πλούσιων χωρών - 26 εκατ. Αμερικανοί δεν έχουν ασφάλιση

Ως το χειρότερο κρίθηκε το σύστημα υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με ανάλυση του κορυφαίου μη κερδοσκοπικού οργανισμού έρευνας για την υγεία, Commonwealth Fund, που μελέτησε τα συστήματα υγείας σε 10 πλούσιες χώρες.

Συγκεκριμένα, στη νεότερη έκδοση της διεθνής έρευνας «Mirror, Mirror 2024: A Portrait of the Failing U.S. Healthy System», τέθηκαν σε σύγκριση τα συστήματα υγείας 10 χωρών: Αυστραλία, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έκθεση κατατάσσει κάθε σύστημα υγείας με βάση την ποιότητα των υπηρεσιών, την πρόσβαση, την διοικητική αποτελεσματικότητα, την ισότητα και τους δείκτες υγείας των ασθενών. Επίσης, βασίζεται και σε δεδομένα οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ο ΟΟΣΑ, καθώς και σε εθνικά μητρώα δεδομένων και την έρευνα λογοτεχνία.

Στην έρευνα, το σύστημα των ΗΠΑ ήρθε στην τελευταία θέση συνολικά, εν μέρει λόγω της κάκιστης επίδοσής του όσο αφορά την πρόσβαση των ασθενών στην υγεία, ενώ χαμηλή βαθμολογία σημείωσε και στην διοικητική αποτελεσματικότητα αλλά και στην ισότητα.

«Είκοσι χρόνια αργότερα αυτή η έκθεση αποκαλύπτει ότι το σύστημα υγείας μας συνεχίζει να υστερεί παρασάγγας από άλλα έθνη όσον αφορά την κάλυψη των βασικών αναγκών υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών μας», δήλωσε ο Joseph Bentacourt, πρόεδρος του The αμερικανικού ιδρύματος Commonwealth Fund.

Η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία κατατάσσονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα, για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στην έρευνα, με την Ελβετία και την Αυστραλία να κερδίζουν την όγδοη και την ένατη θέση.

Στην Ολλανδία, οι επισκέψεις σε παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης, μητρότητας και παιδικής υγειονομικής περίθαλψης καλύπτονται πλήρως από την ασφάλισή τους και άλλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης καλύπτονται στη χώρα αφού οι ασθενείς πληρώσουν ετήσια έκπτωση, σύμφωνα με την CZ, έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς παρόχους της χώρας.

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου προσφέρει στους Βρετανούς δωρεάν δημόσια υγειονομική περίθαλψη - συμπεριλαμβανομένης της νοσοκομειακής περίθαλψης, του γιατρού και της ψυχικής υγείας - ενώ στη Γερμανία οι συμπληρωματικές πληρωμές περιορίζονται με βάση το εισόδημα, σύμφωνα με την εταιρεία δημόσιας ασφάλισης υγείας της χώρας Krankenkassen.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Γερμανία και η Ολλανδία διαθέτουν συστήματα υγείας στα οποία ορισμένοι γιατροί υποχρεούνται να εργάζονται μετά από ωράριο για να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στη φροντίδα όλο το εικοσιτετράωρο.

Όπως αναφέρεται, η οικονομική προσιτότητα είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στις ΗΠΑ.

Περίπου 26 εκατομμύρια Αμερικανοί δεν έχουν ασφάλιση υγείας

Εξακολουθούν να υπάρχουν τουλάχιστον περίπου 26 εκατομμύρια Αμερικανοί που δεν έχουν ασφάλιση υγείας, σύμφωνα με την KFF, οι οποίοι αναμένεται να πληρώσουν για όλα τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης από την τσέπη τους.

Οι Αμερικανοί με ασφάλιση υγείας αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικά οικονομικά εμπόδια όταν πληρώνουν για υγειονομική περίθαλψη.

Το όριο από την τσέπη για τα προγράμματα ασφάλισης υγείας στην αγορά βάσει του νόμου για την προσιτή φροντίδα ήταν 9.450 δολάρια για άγαμους ενήλικες και 18.900 δολάρια για οικογενειακά προγράμματα το 2024, σύμφωνα με την έρευνα.

Πάνω από το 40% των Αμερικανών ξόδεψαν 1.000 δολάρια ή περισσότερα για υγειονομική περίθαλψη από την τσέπη τους πέρυσι, σύμφωνα με έρευνα του 2023 από το Κοινοπολιτειακό Ταμείο.

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Yahoo/YouGov διαπίστωσε ότι το 77% των Αμερικανών δηλώνουν ότι έχουν γιατρό πρωτοβάθμιας περίθαλψης, το 20% δεν έχει ενώ το 4% δεν είναι σίγουροι αν έχουν.

Οι Αμερικανοί έχουν επίσης περιορισμένες επιλογές εάν χρειαστεί να αναζητήσουν ιατρική φροντίδα μετά από τακτικές ώρες γραφείου, ενώ πολλές άλλες χώρες έχουν λάβει μέτρα για να εξασφαλίσουν 24ωρη πρόσβαση στους παρόχους.

Για παράδειγμα, στη Γερμανία οι γιατροί υποχρεούνται να παρέχουν φροντίδα μετά το ωράριο στα ιατρεία τους και στην Ολλανδία οι γενικοί ιατροί πρέπει να εργάζονται 50 ώρες μετά τις κανονικές εργάσιμες ώρες το χρόνο για να διατηρήσουν τις άδειές του.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός εξέτασε το προσδόκιμο ζωής κάθε χώρας κατά τη γέννηση, το ποσοστό των θανάτων που μπορούσαν να αποφευχθούν και τους υπερβολικούς θανάτους λόγω της πανδημίας COVID-19 κατά τον καθορισμό της κατάταξης των αποτελεσμάτων της υγείας της.

Η Αυστραλία, η Ελβετία και η Νέα Ζηλανδία κέρδισαν τις τρεις πρώτες κατατάξεις χρησιμοποιώντας αυτές τις τρεις μετρήσεις.

Οι Αμερικανοί έχουν το μικρότερο προσδόκιμο ζωής - στα 77,5 χρόνια - από τις 10 χώρες που περιλαμβάνονται στην έρευνα και έχουν το υψηλότερο ποσοστό θανάτων που μπορούν να προληφθούν και να θεραπευτούν.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης τον υψηλότερο αριθμό υπερβολικών θανάτων που συνδέονται με την πανδημία του COVID-19 για άτομα κάτω των 75 ετών και από τις 10 χώρες. Οι υπερβολικές δόσεις ναρκωτικών και οι θάνατοι που σχετίζονται με όπλα είναι επίσης πολύ υψηλότεροι στις ΗΠΑ από ό,τι σε άλλες πλούσιες χώρες - συμβάλλοντας στα κακά αποτελέσματα υγείας της χώρας, σημειώνει η έρευνα.