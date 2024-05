Β. Πενταφράγκας (ΠΕΦ): «Θα πρέπει να δίνονται κίνητρα για τα γενόσημα»

«Οι οικονομικότερες θεραπευτικές επιλογές θα πρέπει να είναι οι πρώτες επιλογές, θα πρέπει να υπάρχει ένα καλά δομημένο πλαίσιο, που θα δίνει κίνητρα στο να χρησιμοποιηθούν αυτές οι επιλογές και όχι αντικίνητρα» υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Πενταφράγκας Εντεταλμένος Σύμβουλος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ)

«Οι οικονομικότερες θεραπευτικές επιλογές θα πρέπει να είναι οι πρώτες επιλογές, θα πρέπει να υπάρχει ένα καλά δομημένο πλαίσιο, που θα δίνει κίνητρα στο να χρησιμοποιηθούν αυτές οι επιλογές και όχι αντικίνητρα» υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Πενταφράγκας Εντεταλμένος Σύμβουλος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) μιλώντας σε πάνελ στο συνέδριο για την υγεία The Future of Healthcare in Greece που διοργάνωσε η Boussias events.

Αν και έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες, το θέμα των γενοσήμων δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε, υποστήριξε ο κ. Πεντραφράγκας μιλώντας στο συνέδριο και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. «Θα αναρωτηθώ πόσο δύσκολο είναι τον καιρό της τεχνητής νοημοσύνης να περάσουν κόφτες και φίλτρα στη συνταγογράφηση; Πόσο δύσκολο είναι η ίδια τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει τα πράγματα; Δεν είμαστε στο 2012 να ζητάμε με όρους του 2012» υποστήριξε ο ίδιος για να συμπληρώσει στη συνέχεια, «οι περιορισμοί στη συνταγοράφηση που μπαίνουν είτε από την Επιτροπή Αξιολόγησης είτε από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, στην πράξη δεν λειτουργούν ως περιορισμοί» διαπίστωσε ο ίδιος.

Στη συνέχεια ο κ. Πεντραφράγκας απευθυνόμενος στο κοινό του συνεδρίου διερωτήθηκε «είναι για σας λογικό κι αποδεκτό η καρδιακή ανεπάρκεια να αποζημιώνεται με 3,5 ευρώ μηνιαίως, είναι λογικό η υπέρταση να αποζημιώνεται με 4ευρώ μηνιαίως και στα ποσά αυτά να πρέπει να έχουμε υποχρεωτικές επιστροφές;» για να συμπληρώσει στη συνέχεια ο εντεταλμένος σύμβουλος «κι αν μιλάμε, που γίνεται πολλή συζήτηση πάνω ή κάτω από το τραπέζι, για θέματα αναθεώρησης τιμών κι επαναξιολόγησης που θα πρέπει να πάμε; Και να ρωτήσω η υποκατάσταση αυτών των οικονομικών θεραπειών, πως θα την αντιμετωπίσουμε;» διερωτήθηκε ο ίδιος.