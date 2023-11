Chiesi: πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιωσιμότητα αποτελεί πυλώνα του στρατηγικού πλάνου του Ομίλου Chiesi και βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των πτυχών της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Την τελευταία δεκαετία οι όροι «βιωσιμότητα» και «υπεύθυνη επιχειρηματικότητα» βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες εντάσσουν τη βιωσιμότητα στα επιχειρησιακά τους σχέδια, προσεγγίζουν τους προμηθευτές τους μέσω των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και καταβάλλουν συστηματική προσπάθεια για αλλαγή κουλτούρας.

Ο βιοφαρμακευτικός Όμιλος Chiesi είναι από τους πρώτους που ενέταξαν τη βιωσιμότητα στο στρατηγικό τους πλάνο και το αποδεικνύει εμπράκτως, θέτοντας σταθερά μετρήσιμους στόχους. Το 2022 επικαιροποίησε τον στόχο για ουδετερότητα άνθρακα προς ένα πιο αυστηρό νέο πρότυπο καθαρών μηδενικών εκπομπών και ενίσχυσε το σχέδιο μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο στόχος είναι να επιτευχθούν μηδενικές άμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) έως το 2030 και έμμεσες εκπομπές έως το 2035. Οι στόχοι για μείωση έχουν εγκριθεί από την Science Based Target Initiative (SBTi) και συνάδουν με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, ευθυγραμμίζονται απολύτως με το όραμα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, καθώς και με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs).

Χαρακτηριστικό της καινοτομίας του Ομίλου είναι και το γεγονός ότι το 2019 ανακοινώθηκε επενδυτικό πλάνο κόστους 350 εκατομμύριων ευρώ για την εισαγωγή του πρώτου pMDI (δοσιμετρική συσκευή εισπνοής υπό πίεση), με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα για τη θεραπεία του άσθματος και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) έως το 2025, αντικαθιστώντας το τρέχον προωθητικό υδροφθοράνθρακα (HFA 134a) με νέο προωθητικό (HFA-152a). Λόγω του χαμηλού δυναμικού υπερθέρμανσης του πλανήτη του προωθητικού νέας γενιάς, η Chiesi θα μειώσει τις έμμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προϊόντων pMDI, κατά 90%.

Από το 2018 ο Όμιλος είναι Benefit Corporation (B Corp), δηλαδή μέλος ενός παγκόσμιου κινήματος επιχειρήσεων, με κοινό στόχο να χρησιμοποιούν την επιχειρηματική τους δράση ως Δύναμη για το συλλογικό καλό. Ως B Corp πιστοποιούνται από τον αναγνωρισμένο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό B Lab οι εταιρείες με κερδοσκοπικό χαρακτήρα που εξισορροπούν το κέρδος και την ωφέλεια, σύμφωνα με υψηλά πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης, διαφάνειας προς το κοινό και νομικής υπευθυνότητας.

«Σε ένα ρευστό παγκόσμιο περιβάλλον με τις προκλήσεις να κλιμακώνονται, ο τρόπος του επιχειρείν αλλάζει και οι εταιρείες καλούνται να μετασχηματιστούν. Η βιωσιμότητα αποτελεί πυλώνα του στρατηγικού πλάνου του Ομίλου Chiesi και βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των πτυχών της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη επιχειρησιακής και κοινωνικής ευημερίας, η προστασία του περιβάλλοντος και η ικανοποίηση των αναγκών των σημερινών γενεών χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα των μελλοντικών να ικανοποιήσουν τις δικές τους» δηλώνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Chiesi Ελλάδας, κ. Σταύρος Γ. Θεοδωράκης.

Διακρίσεις και δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα

Η Chiesi Hellas συγκαταλέγεται στις «The Most Sustainable Companies in Greece 2023» με βάση τα κριτήρια ESG από το Sustainability Performance Directory και το 2022 επαναπιστοποιήθηκε ως Β Corp εταιρεία με πολύ υψηλή βαθμολογία σε αναγνώριση των συντονισμένων προσπαθειών της για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Η ελληνική θυγατρική υιοθετεί πρακτικές που στοχεύουν στην υπεύθυνη χρήση πόρων, όπως το νερό και η ενέργεια, στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων και στην ενθάρρυνση της ανακύκλωσης. Παράλληλα, από το 2020 θέτει αυστηρά πρότυπα για τους προμηθευτές και συνεργάτες της προς ένα πιο βιώσιμο επιχειρείν μέσω του εταιρικού Κώδικα Αλληλεξάρτησης.

Την ίδια στιγμή, πιστή στη δέσμευσή της να παράγει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, πραγματοποιεί δωρεές ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία, στηρίζει ενώσεις ασθενών και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμμετέχει ενεργά σε δράσεις εθελοντισμού στο πλαίσιο του εταιρικού προγράμματος «We Act-Day» (We Actively Care For Tomorrow). Επιπλέον, σε αναγνώριση των εξαιρετικών πρακτικών διοίκησης ανθρώπινων πόρων που εφαρμόζει, είναι από το 2022 Great Place to Work και Top Employer και από το 2023 Great Place to Work for Women.

H ελληνική θυγατρική σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και πέρα από το φάρμακο, θέτοντας στο επίκεντρο τον ασθενή και τον επαγγελματία υγείας. Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενσυναίσθηση, Ενδυνάμωση, Επικοινωνία», μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) που πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Chiesi με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας ιατρού – ασθενούς. Για το πρόγραμμα αυτό η εταιρεία διακρίθηκε στο θεσμό των “UX|CX Awards” κατακτώντας τρία βραβεία, δύο ασημένια και ένα χάλκινο. Επιπλέον, η εταιρεία υποστηρίζει και την πρωτοβουλία #ΖωήμεΧΑΠ της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης ασθενών με ΧΑΠ μέσα από ένα πρόγραμμα ασκήσεων.

Παράλληλα, η Chiesi Hellas διοργανώνει και υλοποιεί δράσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση γύρω από τις σπάνιες και εξαιρετικά σπάνιες παθήσεις. Πρόσφατα κατέκτησε χρυσό βραβείο στο πλαίσιο του θεσμού των “Healthcare Business Awards” αφενός για την υποστήριξη του Νάσου Γκαβέλα, Χρυσού Παραολυμπιονίκη στα 100 μέτρα στο Τόκυο, στη διαδρομή του έως τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, αφετέρου για την ταινία μικρού μήκους Rare Land («Άγνωστη Χώρα») του Ευθύμη Χατζή, που πραγματεύεται το ταξίδι ενός μικρού ασθενή με σπάνια πάθηση και της οικογένειάς του, την παραγωγή της οποίας επιχορήγησε η Chiesi Global Rare Diseases και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).