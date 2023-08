«Athens. The city is the Museum»: Ψηφιακός ξεναγός στους θησαυρούς της Αθήνας

Το «Athens. The city is the Museum», είναι ένας πρωτοποριακός οδηγός που προέκυψε από τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με το υπ. Τουρισμού και την Google.

Ο Αύγουστος είναι ο ιδανικός μήνας για να γνωρίσει κανείς την Αθήνα. Να περπατήσει στην πόλη, να ανακαλύψει άγνωστες πτυχές της, να την εξερευνήσει. Αλλιώς.

Τα πλέον πολυσύχναστα μέρη μάς «συστήνονται» στην πιο ήρεμη «εκδοχή» τους για να ανακαλύψουμε τους θησαυρούς που κρύβει η οχλοβοή της καθημερινότητας.

Να γίνουμε επισκέπτες στην πόλη μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας «προσωπικός ξεναγός» που θα μάς αποκαλύψει όλα τα «μυστικά» της: Το «Athens. The city is the Museum», είναι ένας πρωτοποριακός οδηγός που προέκυψε από τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με το Υπουργείο Τουρισμού και την Google.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κανείς είναι να μπει στο athens.withgoogle.com και να επιλέξει διαδρομή. Θα εμφανιστεί ένας χάρτης που περιλαμβάνει τον περίπατο με pins τα οποία αντιστοιχούν σε προτεινόμενες στάσεις. Στη διαδρομή, κάθε στάση περιλαμβάνει μοναδικές συνεντεύξεις και ηχητικό υλικό με περιγραφικές αναδρομές.

Κάθε περιήγηση έχει τη δική της σφραγίδα. Αυθεντικές ανθρώπινες ιστορίες θα σας συνοδεύσουν στις λιγότερο γνωστές γειτονιές της Αθήνας, με τη λίστα όσων μπορείτε να ανακαλύψετε να περιλαμβάνουν -πέραν της αρχιτεκτονικής- την αθηναϊκή σκηνή της τέχνης του δρόμου, τις πλούσιες γευστικές εμπειρίες και τη μουσική.

Όσο κι αν έχετε περιηγηθεί στην Αθήνα, η πόλη εξακολουθεί να κρατά καλά κρυμμένα κάποια από τα μυστικά της, τα οποία αξίζει να ανακαλύψετε. Μέσω της εφαρμογής θα ενημερωθείτε για την παγκόσμια μοναδικότητα κάποιων κτιρίων που βρίσκονται στους δρόμους της και ίσως να μη σας είχαν κινήσει ποτέ το ενδιαφέρον.

Γνωρίζατε για παράδειγμα, πως το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στεγάζεται σε εργοστάσιο που ανασχεδίασε και ανάπλασε ο αρχιτέκτονας Τάκης Ζενέτος, ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους του μεταπολεμικού μοντερνισμού στην Ελλάδα; Ότι εδραίωσε το μοντέρνο Κίνημα στη σκέψη των Ελλήνων αρχιτεκτόνων, μετά το τέλος του Εμφυλίου;

Από την Ομόνοια έχουμε περάσει όλοι. Πόσοι, όμως, την έχουμε δει πραγματικά; Το athens.withgoogle.com θα σας αποκαλύψει τα πάντα για μια από τις πολυσύχναστες κύριες αρτηριακές λεωφόρους της Αθήνας, σε δυόμισι ώρες και μέσα από εννέα στάσεις.

Μια διακεκομμένη γραμμή, όπως αυτή που γνωρίζετε μέσω του Google Maps, θα σας καθοδηγήσει από το ένα σημείο στο άλλο, ενώ προσφέρεται και η δυνατότητα επιλογής οποιασδήποτε στάσης κατά μήκος της διαδρομής, με αυτόματη ανακατεύθυνση, προκειμένου να φτάσετε στον προορισμό που από την αρχή επιλέξατε.

Το βέβαιο είναι πως θα δείτε την Αθήνα τον Αύγουστο μέσα από μια διαφορετική ματιά. Θα ξανασυστηθείτε, μαθαίνοντας την ιστορία και τη σύγχρονη πολιτιστική της ταυτότητα. Και θα συμφωνήσετε πως ζούμε σε μια πόλη που είναι ένα αληθινό μουσείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ