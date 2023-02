Οι ηχηρές ξενοδοχειακές αφίξεις του 2023 

Τα μεγάλα ξενοδοχειακά ονόματα που θα προστεθούν στο ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας το 2023

Πολλά υποσχόμενη αναμένεται η νέα χρονιά για τον κλάδο της φιλοξενίας μετά και τις καλές τουριστικές επιδόσεις του 2022 αλλά και την σφραγίδα του δημοφιλούς επενδυτικού προορισμού που φαίνεται να κατακτά η χώρα. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς μάλιστα, τα δύο προηγούμενα συστατικά είναι ικανά να φέρουν μεγάλη κινητικότητα στον κλάδο, όχι μόνο σε επίπεδο αφίξεων τουριστών αλλά και αφίξεων τουριστικών καταλυμάτων.

Ο εμπλουτισμός του ξενοδοχειακού δυναμικού περιλαμβάνει τόσο την είσοδο νέων διεθνών brand στη χώρα όσο και την διεύρυνση του αποτυπώματος των εγχώριων ξενοδοχειακών ομίλων. Αναμένεται δε, να ενισχύσει την στροφή της χώρας στις πεντάστερες μονάδες, γεγονός που θα οδηγήσει σταδιακά στην αναβάθμιση του συνολικού ξενοδοχειακού προφίλ. Να θυμίσουμε άλλωστε ότι ήδη τα τελευταία χρόνια, παρά τις πολυεπίπεδες κρίσεις, οι πεντάστερες μονάδες αυξήθηκαν αισθητά ενώ κατέγραψαν μακράν τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ του ξενοδοχειακού δυναμικού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα τελευταία στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, την διετία 2020-2021 προστέθηκαν περίπου 150 νέα ξενοδοχεία στη χώρα. Τη διαφορά έκαναν οι δύο ανώτερες κατηγορίες, όπου οι πεντάστερες μονάδες σε όλη την επικράτεια αυξήθηκαν από τις 610 του 2019 στις 651 το 2020, ενώ οι τετράστερες, με τη σειρά τους, αυξήθηκαν από τις 1.664 του 2019 σε 1.708 το 2020. Μόνο στην Αθήνα την τελευταία πενταετία (2017 – 2022) άνοιξαν 71 νέα ξενοδοχεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 20% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού και το 14% του συνόλου των δωματίων που υπάρχουν διαθέσιμα. Η μεγαλύτερη ανανέωση και εδώ παρατηρήθηκε στις τετράστερες και τις πεντάστερες μονάδες, με το 32% των καταλυμάτων που εντάσσονται στην τελευταία κατηγορία να είναι νέα.

Οι νέες αφίξεις στην πρωτεύουσα

Η ξενοδοχειακή «άνοιξη» της πρωτεύουσας αναμένεται να συνεχιστεί και το 2023, με αφίξεις πολλών αστέρων.

Μεταξύ άλλων η ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας θα υποδεχτεί το One & Only Aesthesis. Η νέα μονάδα που θα ανοίξει τις πύλες της στα ιστορικά Αστέρια Γλυφάδας, στην αθηναϊκή Ριβιέρα, θα αποτελείται από 128 δωμάτια και σουίτες τα οποία θα βρίσκονται μέσα σε μια καταπράσινη έκταση 20 στρεμμάτων.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2023, στην οδό Μητροπόλεως, προγραμματίζεται επίσης να λειτουργήσει το «Radisson RED Mitropoleos Square Athens». Η επένδυση της Radisson Hotel Group, αφορά στη μετατροπή ενός παλιού κτιρίου γραφείων δίπλα στη Μητρόπολη Αθηνών σε συγκρότημα serviced apartments, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το κατάλυμα θα λειτουργήσει ως συμβατικό ξενοδοχείο. Ο ίδιος όμιλος μέχρι το τέλη του 2023, αναμένεται να λειτουργήσει και το The Social Kolonaki Athens Hotel, στην οδό Βουκουρεστίου. Το κτίριο αποτελείται από 7 ορόφους και θα διαθέτει 24 δωμάτια και σουίτες.

Νέα επιλογή διαμονής στο κλεινόν άστυ θα αποτελέσει και το ultra-luxury glamping που αναπτύσσεται στη Βούλα από την Grivalia, το οποίο θα περιλαμβάνει και το πρώτο private members club στα Νότια Προάστια, με αθλητικές εγκαταστάσεις, spa, εστιατόρια και άλλες παροχές.

Το χαρτοφυλάκιό της αναμένεται να ενισχύσει με την προσθήκη εννέα ξενοδοχείων που θα λειτουργήσουν μέσα στο 2023 και η Brown Hotels. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, στην Αθήνα αναμένεται να προστεθούν τα Brown Spices, Sans Rival, Museum Hotel, και Lycourgou, ενώ μονάδες θα ανοίξουν και σε Θεσσαλονίκη Χανιά και Λουτράκι.

Νέες μονάδες σε δημοφιλείς προορισμούς

Πολυάριθμες είναι και οι νέες μονάδες εκτός Αττικής, τόσο σε δημοφιλείς ή ανερχόμενους νησιωτικούς προορισμούς όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Σε αυτές συγκαταλέγεται η άφιξη ενός εκ των πλέον εμβληματικών brand της Ασίας στο Costa Navarino. Ο λόγος για την έναρξη του πρώτου Mandarin Oriental στην Ελλάδα, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του το 2023 στην περιοχή Navarino Bay της Costa Navarino στη Μεσσηνία. Το παραθαλάσσιο υπερπολυτελές κατάλυμα, με έντονο το βιοκλιματικό αποτύπωμα στην αρχιτεκτονική του, θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα, μεγάλες βεράντες με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, καθώς και πέντε εστιατόρια και μπαρ. Θα διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις spa και γυμναστηρίου έκτασης 1.500 τ.μ., ενώ χαρακτηριστικό στοιχείο του spa θα αποτελεί η πισίνα 25μ. που εκτείνεται σε ανοικτό και κλειστό χώρο. Ο σχεδιασμός του ακολουθεί τις αρχές αειφόρου ανάπτυξης του προορισμού, με φυτεμένες στέγες που εναρμονίζονται πλήρως με τη φυσική τοπογραφία της περιοχής.

Η άφιξή του θα συνοδευτεί μάλιστα κι από τα εγκαίνια της Navarino Agora που θα βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές Navarino Waterfront και Navarino Bay. Πρόκειται για μια νέα, σύγχρονη προσέγγιση της υπαίθριας αγοράς που θα ενισχύσει την εμπειρία των επισκεπτών, των ιδιοκτητών κατοικιών αλλά του ευρύτερου κοινού, με επιλεγμένα καταστήματα, χώρους εστίασης και street food, υπαίθριο σινεμά, καθώς κι ένα συναρπαστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα αναδεικνύουν τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της περιοχής.

Την τιμητική του θα έχει φέτος και το νησί των Φαιάκων, υποδεχόμενο το νέο πρότζεκτ του Sani/ Ikos, Ikos Odisia, το οποίο θα ανοίξει στη θέση του ιστορικού Club Med. Πρόκειται για το δεύτερο πρότζεκτ του ομίλου στο νησί της Κέρκυρας - λειτουργεί ήδη το Ikos Dassia - το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του στις 19 Μαΐου 2023. Σε αυτό θα υπάρχουν 395 δωμάτια, αποκλειστικά σε χαμηλά μπανγκαλόους και βίλες, αλλά και deluxe περιοχή με σουίτες. Το all-inclusive concept του Ikos Odisia θα συμπληρώνεται από πέντε à la carte εστιατόρια και διάφορα μπαρ εντός του θερέτρου.

Από τον ανανεωμένο ξενοδοχειακό χάρτη δεν θα μπορούσε να λείπει και η Κρήτη η οποία μέσα στο 2023 θα υποδεχτεί το πρώτο InterContinental Resort, στη θέση του παλιού ξενοδοχείου «Ερμής», στον Άγιο Νικόλαο. Το InterContinental Resort Crete θα διαθέτει 205 δωμάτια, όλα με ιδιωτικές βεράντες και τα μισά με ιδιωτικό τζακούζι, καθώς και πισίνες, σπα, κέντρο ευεξίας, 4 εστιατόρια, 3 μπαρ και άλλες εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από τη φύση και την ιστορία του τόπου.

Νέες μονάδες αναμένεται να προστεθούν και στο ξενοδοχειακό δυναμικό της συμπρωτεύουσας και της Χαλκιδικής. Στην χερσόνησο της Κασσάνδρας θα ανοίξει τον Απρίλιο του 2023 το Domes Noruz Kassandra της Domes Resorts, ένα ξενοδοχείο δυναμικότητας 182 κλινών. Πρόκειται για το δεύτερο κατά σειρά «Νoruz», μετά το DOS Noruz Chania, Autograph Collection που λειτουργεί ήδη στην Κρήτη. Για φέτος έχει προγραμματιστεί και το έτερο πρότζεκτ του ομίλου στη Μήλο, το Domes White Coast Milos.

Νέες μονάδες στην συμπρωτεύουσα ετοιμάζει και ο όμιλος Brown, οι οποίες ενδέχεται να ανοίξουν είτε φέτος είτε του χρόνου. Πρόκειται για το πρώην ξενοδοχείο «Βιέννη», το οποίο βρίσκεται σε ένα διατηρητέο κτίριο που κατασκευάστηκε το 1930 αλλά και για τα δύο κτίρια της καπναποθήκης που θα μετατραπούν σε ξενοδοχείο. Για το τρέχον έτος προβλέπεται και η λειτουργία του νέου NYX Thessaloniki στην οδό Τσιμισκή, στα Λαδαδικά, δυναμικότητας 130 δωματίων, του ομίλου Fattal.

Νέες μονάδες θα κάνουν το ντεμπούτο τους και στο Νότιο Αιγαίο το καλοκαίρι του 2023. Συγκεκριμένα το νησί των Ιπποτών θα υποδεχτεί το Lindian Village Beach Resort Rhodes, Curio Collection by Hilton, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, δυναμικότητας 196 δωματίων, θα σηματοδοτήσει το άνοιγμα της τρίτης μονάδας με το brand Curio στην Ελλάδα, μέσα σε τρία χρόνια και την επιστροφή της Hilton στο νησί των Ιπποτών. Αντίστοιχα, στην Πάρο θα λειτουργήσει εντός του 2023 το νέο πεντάστερο πρότζεκτ της Grivalia Hospitality, στο παλιό ξενοδοχείο Πιπέρι της Νάουσας.

Τέλος για την άνοιξη του 2023 έχει μετατεθεί η μεγάλη πρεμιέρα του πρώτου resort με το brand της One & Only του ομίλου Kerzner στην Ελλάδα, του One & Only Kéa Island στην Τζια. Την επένδυση, προϋπολογισμού περί των 150 εκατ. ευρώ, υλοποιούν η Dolphin Capital και ο όμιλος Kezner.