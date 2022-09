Θ. Καραντζιάς (Greek Maritime Golf Event): Μεγάλες οι προοπτικές της Ελλάδας στον γκολφικό τουρισμό

Ο διοργανωτής του Greek Maritime Golf Event, Θάνος Καραντζίας, μιλά στο insider.gr για το καλύτερο τουρνουά γκολφ στη χώρα, για το πάντρεμα του γκολφ με την Ναυτιλία και για τις προοπτικές της Ελλάδας να αναδειχτεί σε σημαντικός γκολφικός προορισμός της Μεσογείου.

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για το Greek Maritime Golf Event, την μεγάλη γιορτή του Γκολφ και της Ναυτιλίας, η οποία δίνει το ετήσιό της ραντεβού από τις 8 έως και τις 11 Σεπτεμβρίου στα γήπεδα της Costa Navarino.

Με την αφορμή της φετινής διοργάνωσης, η οποία έχει ανανεωμένο αγωνιστικό format αλλά και την συνήθη κοινωνική της διάσταση, ο εμπνευστής και διοργανωτής της Θάνος Καραντζιάς, μιλά στο insider.gr για την ιστορία και του στόχους του Greek Maritime Golf Event, το οποίο έχει κατακτήσει ήδη τον τίτλο του καλύτερου τουρνουά γκολφ στην Ελλάδα. Παράλληλα μάλιστα σκιαγραφεί τις προοπτικές του γκολφικού τουρισμού αλλά και τους τρόπους με τους οποίους η χώρα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κορυφαίο γκολφικό προορισμό της Μεσογείου

-Το Greek Maritime Golf Event θα διεξαχθεί φέτος για 8η χρονιά στη χώρα μας. Πώς προέκυψε η ιδέα του παντρέματος της Ναυτιλίας με το γκολφ και πώς έχει εξελιχθεί το Greek Maritime Golf Event μέσα σε αυτά το οκτώ χρόνια;

Το Greek Maritime Golf Event είναι μια ιδέα που προέκυψε μέσα από τις συνεχείς προπονήσεις και την αγάπη μου για το γκολφ. Ως επαγγελματίας golfer και έχοντας καθημερινή επαφή με ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές κάνοντας τους μαθήματα, διαπίστωσα την ανάγκη που υπήρχε καθώς και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ανθρώπους της αγοράς της ναυτιλίας για το άθλημα του γκολφ. Η άφιξη όλο και περισσότερων ναυτιλιακών εταιρειών στον χώρο μου έδωσε την ιδέα και την έμπνευση, για να ξεκινήσω ένα ναυτιλιακό τουρνουά που θα έχει συνέχεια και θα αποτελεί το ετήσιο ραντεβού για όλους. Μέσα στα οκτώ αυτά χρόνια, το Greek Maritime Golf Event έχει εξελιχθεί ως το καλύτερο τουρνουά γκολφ στην Ελλάδα σύμφωνα με τα Sports Marketing Awards. Είμαστε περήφανοι και συνεχίζουμε με ακόμα πιο υψηλούς στόχους.

-Πόσοι είναι πλέον οι συμμετέχοντες στο τουρνουά και πόσοι εξ αυτών έχουν γίνει τακτικοί επισκέπτες του event;

Το τουρνουά συγκεντρώνει περισσότερα από 100 ανώτατα στελέχη της ναυτιλίας που φέτος μάλιστα θα αγωνιστούν για πρώτη φορά σε έναν διήμερο αγώνα shotgun scramble, στα δύο νέα και πανέμορφα γήπεδα της Costa Navarino, στο The Hills Course και στο International Olympic Academy Golf Course. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων είναι τακτικοί επισκέπτες, δηλαδή είναι άνθρωποι που τους βλέπουμε να επιστρέφουν κάθε χρόνο και να ανανεώνουν το ραντεβού τους μαζί μας.

-Πέρα από ένα τουρνουά γκολφ, έχετε δηλώσει ότι το Greek Maritime Golf Event έχει πολλαπλούς στόχους. Ποιοι είναι αυτοί;

Το Greek Maritime Golf Event προωθεί κάθε χρόνο τη δραστηριότητα του γκολφ, δίνοντας την ευκαιρία σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας να γνωρίσουν από κοντά τις αξίες και τα οφέλη του golf , να θαυμάσουν τις ομορφιές της Μεσσηνίας, να αγωνιστούν σε ένα ειδυλλιακό τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με μοναδική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου και να συνεισφέρουν στον καλό σκοπό της διοργάνωσης. Φέτος το τουρνουά θα ενισχύσει μέσα από τις δράσεις του την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία HOPEgenesis. Συγκεκριμένα το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομής των βραβείων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν το ποσό που επιθυμούν, λαμβάνοντας μέρος στις κληρώσεις για πλούσια δώρα της λαχειοφόρου αγοράς που θα πραγματοποιηθεί. Το συνολικό ποσό που θα συλλεχθεί θα διατεθεί στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία HOPEgenesis, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας και ασχολείται με το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα έχοντας ως αποστολή της να παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και φροντίδα σε γυναίκες από τη στιγμή που μένουν έγκυες έως τη μέρα του τοκετού τους.

-Το golf υπολογίζεται ότι συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή οικονομία περί τα 15,1 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ ειδικά στην τουριστική οικονομία της Ευρώπης προσφέρει περί το 1,5 δισ. ευρώ κάθε χρόνο. Ως αναγνωρισμένος Έλληνας PGA golfer, ποια εκτιμάτε ότι είναι η δυναμική του εν λόγω αθλήματος στην Ελλάδα και ποια τα πλεονεκτήματα της χώρας μας για την περαιτέρω ανάπτυξη του;

Στην Ελλάδα έχουν γίνει αρκετά βήματα για την προώθηση του γκολφικού τουρισμού, με την Costa Navarino να κατέχει τα πρωτεία, με 4 signature γήπεδα γκολφ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι η Διεθνής Ένωση Golf Tour Operators (IAGTO) έχει βραβεύσει την Costa Navarino ως το καλύτερο European Golf Resort.

Γήπεδα γκολφ έχουν δημιουργηθεί όμως και στη Γλυφάδα, Αθήνα, στην Κρήτη, στη Χαλκιδική, τη Ρόδο και την Κέρκυρα. Υπάρχει μια ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια για το γκολφ και όλο και περισσότερος κόσμος δείχνει το ενδιαφέρον του προς το άθλημα. Οι προοπτικές ανάπτυξης είναι τεράστιες και σίγουρα οφείλουμε να κάνουμε επιπλέον βήματα ώστε να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο που παίζει γκολφ, καθώς το προφίλ του ανθρώπου που κάνει γκολφικό τουρισμό είναι στην κλίμακα των κορυφαίων 10 τουριστών με υψηλές δαπάνες στον κόσμο, τους αρέσει να ταξιδεύουν και τείνουν επίσης να επιστρέφουν στον τόπο προορισμού που τους προσέφερε αξέχαστες εμπειρίες και δημιούργησε μοναδικές αναμνήσεις. Η χώρα μας έχει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, με κύριο χαρακτηριστικό της τον καλό καιρό, ώστε να προσελκύει γκολφέρ όλο τον χρόνο.

-Θεωρείτε ότι η χώρα μας έχει κατακτήσει τον τίτλο του γκολφικού προορισμού; Κι αν όχι τι πρέπει να γίνει περαιτέρω;

Θεωρώ πως είναι ένας τίτλος ο οποίος «χτίζεται» χρόνο με τον χρόνο. Σίγουρα όπως ανέφερα η χώρα μας έχει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να προσελκύσει επισκέπτες που αγαπούν και παίζουν γκολφ, υπάρχουν όμως πολλά περιθώρια ακόμα για περαιτέρω ανάπτυξη και σίγουρα οι κινήσεις που γίνονται δείχνουν ότι οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε γήπεδα γκολφ σε όλη την ελληνική επικράτεια όπως αυτά που θα γίνει φέτος το Greek Maritime Golf Event στην Costa Navarino, τότε πολύ σύντομα θα δούμε ακόμα πιο έντονα τα οφέλη του γκολφικού τουρισμού.