Greek Maritime Golf Event: Το καλύτερο τουρνουά γκολφ ενισχύει τη HOPEgenesis

Το Greek Maritime Golf Event, επιστρέφει για 8η χρονιά με τη συμμετοχή διακεκριμένων στελεχών της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας, στις 8-11 Σεπτεμβρίου 2022, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία.

Το καλύτερο τουρνουά γκολφ στην Ελλάδα όπως έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ένα νέο αγωνιστικό format, καθώς οι συμμετέχοντες του θα διαγωνιστούν σε ομαδικό επίπεδο, σε έναν διήμερο αγώνα shotgun scramble την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, στο The Hills Course και το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στο International Olympic Academy Golf Course. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής των αγώνων μπορείτε να δείτε εδώ.

Περισσότερα από 100 ανώτατα στελέχη της ναυτιλίας θα παίξουν στα δύο νέα signature γήπεδα 18 οπών και θα «διασταυρώσουν» τα μπαστούνια του γκολφ τους για την κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων στη γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν και ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin. Να σημειωθεί ότι τα τελικά αποτελέσματα της διοργάνωσης θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση και του 2ου αγώνα του Σαββάτου 10 Σεπτεμβρίου.

Γκολφ & Ναυτιλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό

To Greek Maritime Golf Event είναι ένα τουρνουά που διακρίνεται πάντα μεταξύ άλλων και για το κοινωνικό του έργο. Φέτος, η κορυφαία διοργάνωση γκολφ θα ενισχύσει μέσα από τις δράσεις της την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία HOPEgenesis. Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομής των φετινών βραβείων στους νικητές και τις νικήτριες ομάδες αντίστοιχα, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν το ποσό που επιθυμούν απευθείας στον ειδικό χώρο που θα έχει διαμορφωθεί. Το ποσό που θα συλλέξει συνολικά η διοργάνωση θα διατεθεί στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία HOPEgenesis, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας και ασχολείται με το θέμα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα έχοντας ως αποστολή της να παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη και φροντίδα σε γυναίκες από τη στιγμή που μένουν έγκυες έως τη μέρα του τοκετού τους. Περισσότερες πληροφορίες για τη HOPEgenesis: www.hopegenesis.org

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, ο Πρόεδρος της HOPEgenesis, Δρ. Στέφανος Χανδακάς δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστούμε το Greek Maritime Golf Event για την πολύτιμη συνεργασία με στόχο τη στήριξη της οικογένειας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα των γυναικών που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές και ακριτικά νησιά της χώρας μας, να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους. Γνωρίζουμε ότι η κοινωνική ευαισθητοποίηση των διοργανωτών είναι πολυετής και σημαντική και είμαστε ευγνώμονες που φέτος επέλεξαν να συνεισφέρουν στο έργο μας ενάντια στην υπογεννητικότητα».

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι η IRI/The Marshall Islands Registry.

Golden Sponsors είναι οι Mainline Shipping Company, Jotun Hellas και Onego Shipping Company.

Silver Sponsors είναι οι DNV, Arrow Hellas και Marine Tours.

Official Sponsor είναι η Optima Shipbroking.

Official Supporter της διοργάνωσης είναι το Εστιατόριο Ποσειδωνία.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Karalis Beach Hotel και Kayak.

Audio Visual Partner είναι η Boo Productions.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production έχει αναλάβει το πολυβραβευμένο sports marketing agency της ActiveMedia Group. Tο τουρνουά απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ.

Hashtags: #greekmaritimegolfevent #costavarino #navarinohills