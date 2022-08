Συνάντηση Κικίλια με τον πρέσβη της Φινλανδίας για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Ο πρέσβης της Φινλανδίας στην Ελλάδα Jari Boris Antero Gustafsson «χαιρέτησε» την πρωτοβουλία και την προσπάθεια που γίνεται με επικεφαλής τον υπουργό Τουρισμού.

«Ο ήλιος λάμπει για τον ελληνικό τουρισμό. Το 2022 η Ελλάδα απολαμβάνει ρεκόρ τουριστικής ανόδου και ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας επιδιώκει την παράταση της σεζόν. Χωρίς αμφιβολία οι Φινλανδοί επιστρέφουν συνέχεια στην Ελλάδα -και μένουν περισσότερο».

Με αυτό το μήνυμα στο twitter ο πρέσβης της Φινλανδίας στην Ελλάδα Jari Boris Antero Gustafsson «χαιρέτησε» την πρωτοβουλία και την προσπάθεια που γίνεται με επικεφαλής τον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κικίλια για την προσέλκυση συνταξιούχων επισκεπτών από τη βόρεια Ευρώπη κατά τη χειμερινή περίοδο, ύστερα από τη συνάντηση που είχαν σήμερα στο υπουργείο Τουρισμού.

Στη συνάντηση που έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του υπουργείου για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε εκτενώς στην προσπάθεια που γίνεται σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και καταλυμάτων, με τους επαγγελματίες στην εστίαση και στο εμπόριο και με την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε η Κρήτη και νησιά του Ν. Αιγαίου, αλλά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη να είναι σε πλήρη ετοιμότητα να υποδεχτούν Βορειοευρωπαίους συνταξιούχους προκειμένου να περάσουν τους επόμενους μήνες στην Ελλάδα όπου ο χειμώνας είναι «γλυκός» και οι ανάγκες για θέρμανση πολύ μικρότερες συγκριτικά με τις χώρες τους.

Από την πλευρά του ο κ. Gustafsson εξήρε την πρωτοβουλία του Έλληνα υπουργού, επισημαίνοντας ότι η προσέλκυση συνταξιούχων από χώρες της βόρειας Ευρώπης, όπως η Φινλανδία, έχει ισχυρές προοπτικές με δεδομένη την ενεργειακή κρίση και το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει η χώρα μας λόγω του ήπιου κλίματος και των τουριστικών υποδομών.

The sun is shining on Greek tourism. 🇬🇷 enjoys record tourism surge in 2022 and Minister ⁦@Vkikilias⁩ seeks to extend the season. No doubt 🇫🇮Finns keep coming back - and stay longer ⁦@VisitGreecegr⁩ #Finland ⁦@FinEmbAthens⁩ pic.twitter.com/Ntz1mewSd1

