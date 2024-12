Kaspersky: Οι εταιρείες αναζητούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για να καταπολεμήσουν τις κυβερνοαπειλές AI

Όσο πληθαίνουν οι ανησυχίες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις κυβερνοεπιθέσεις, εταιρείες σε όλο τον κόσμο εντείνουν τις προσπάθειές τους για να ενισχύσουν τις στρατηγικές κυβερνοασφάλειας, σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky.

Σε νέα της μελέτη, η εταιρεία κυβερνοασφάλειας αποκάλυψε ότι το 88% των επαγγελματιών στα πεδία της Πληροφορικής και της Ασφάλειας Πληροφοριών αναμένουν αύξηση στην κακόβουλη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα δύο χρόνια. Η εξελισσόμενη αυτή απειλή έχει οδηγήσει τους οργανισμούς να θέσουν ως προτεραιότητα την κατάρτιση στο πεδίο της κυβερνοάμυνας, με αρκετούς να στρέφονται σε παρόχους κυβερνοασφάλειας για εξειδικευμένη υποστήριξη και εκπαίδευση.

Στην τελευταία της μελέτη με τίτλο «Cyber defense & AI: Are you ready to protect your organization?», η Kaspersky συγκέντρωσε απόψεις από επαγγελματίες στην Πληροφορική και την Ασφάλεια Πληροφοριών σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Τα ευρήματα επισημαίνουν την επείγουσα ανάγκη για προετοιμασία απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις όπου γίνεται χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αφού σχεδόν εννέα στους δέκα ερωτηθέντες προβλέπουν σημαντική αύξηση τέτοιων επιθέσεων μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις εξελισσόμενες απειλές, οι εταιρείες δίνουν μεγάλη έμφαση στην εξειδίκευση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το 92% των ερωτηθέντων επισημαίνει τη σημασία της ανάπτυξης τεχνογνωσίας εσωτερικά μέσω εκπαίδευσης του προσωπικού, ενώ το 90% υπογραμμίζει την ανάγκη εξωτερικής υποστήριξης από παρόχους υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας. Η ανάγκη αυτή αγγίζει πολλούς τομείς, από λιανεμπόριο μέχρι κρίσιμες υποδομές, γεγονός που αναδεικνύει την παγκόσμια ζήτηση για προηγμένη προστασία από τις απειλές.

Για να ενισχύσουν την προστασία τους, οι οργανισμοί υιοθετούν ενεργά τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική τεχνογνωσία. Αυτή τη στιγμή, το 41% των εταιρειών είτε υλοποιεί είτε σκοπεύει να αναπτύξει εξωτερική υποστήριξη για να προσαρμοστεί στο εξελισσόμενο τοπίο των απειλών, ενώ το 40% το κάνει μέσω πρωτοβουλιών εκπαίδευσης εσωτερικά. Επίσης, το 54% αξιοποιεί ήδη εξωτερική τεχνογνωσία για την κυβερνοασφάλεια, ενώ το 56% εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης, επιλέγοντας μία διπλή προσέγγιση για την ενίσχυση της προστασίας τους.

Η τεχνογνωσία των παρόχων κυβερνοασφάλειας παίρνει διάφορες μορφές, από εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες που βοηθούν τους οργανισμούς να εφαρμόσουν τις μεθόδους προστασίας τους, έως προηγμένα κέντρα ειδικών που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες προκλήσεις ασφάλειας. Ένα από τα κέντρα αυτά είναι το Kaspersky AI Technology Research Center, το οποίο συνδυάζει τα εγχειρήματα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας που παρέχουν οι μέθοδοι κυβερνοασφάλειας.

Ο Vladislav Tushkanov, Group Manager στο Kaspersky AI Technology Research Center, αναφέρει: «Η τελευταία μας έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρήσεις έχουν πλήρη επίγνωση της αυξανόμενης απειλής κυβερνοεπιθέσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και επιχειρούν να ενισχύσουν την προστασία τους μέσω ολοκληρωμένων λύσεων, όπως με τη διευρυμένη τεχνογνωσία που προσφέρουν οι πάροχοι κυβερνοασφάλειας. Ο ρόλος του Kaspersky AI Technology Research Center είναι καθοριστικός, αφού βοηθά στην αξιοποίηση των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση των στρατηγικών προστασίας από απειλές και τη διερεύνηση καινοτόμων τρόπων χρήσης της AI στην κυβερνοασφάλεια. Επιτρέπει παράλληλα την αντιμετώπιση προβλημάτων ασφαλείας που σχετίζονται με την ίδια την AI, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις είναι προετοιμασμένες απέναντι στις τελευταίες απειλές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη».

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη «Cyber defense & AI: Are you ready to protect your organization?», σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Για να ενισχύσετε την τεχνογνωσία σας και να παραμείνετε ένα βήμα μπροστά από τις απειλές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, η Kaspersky προτείνει: