Νέο τσιπ από Neuralink: Ετοιμάζει εγκεφαλικό εμφύτευμα για τυφλούς

Ο Έλον Μασκ κατασκευάζει ήδη ένα δεύτερο τσιπάκι που υπόσχεται να θεραπεύσει την τύφλωση.

Μετά τον πρώτο άνθρωπο με τσιπ της Neuralink που μπόρεσε να ελέγξει το ποντίκι του υπολογιστή με τη σκέψη του, η επιχείρηση του Έλον Μασκ ετοιμάζει ήδη ένα δεύτερο εμφύτευμα που υπόσχεται να θεραπεύσει την τύφλωση. «Το Blindsight είναι το επόμενο προϊόν της Neuralink μετά το Telepathy», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Blindsight is the next @Neuralink product after Telepathy

— Elon Musk (@elonmusk) March 20, 2024