Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετεί κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη - Η πρώτη ρυθμιστική προσπάθεια παγκοσμίως

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν με πλειοψηφία (523 υπέρ, 46 κατά) το κείμενο, το οποίο έχει στόχο να προστατεύσει τα δικαιώματα και την ασφάλεια, υποστηρίζοντας παράλληλα την καινοτομία.

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν με ευρεία πλειοψηφία (523 ψήφοι υπέρ, 46 κατά) το κείμενο, στο οποίο είχαν συμφωνήσει με τα κράτη μέλη τον Δεκέμβριο του 2023 με 523 ψήφους υπέρ, 46 ψήφους κατά και 49 αποχές.

«Η Ευρώπη είναι ΤΩΡΑ παγκόσμιος ρυθμιστής προτύπων στην τεχνητή νοημοσύνη», έγραψε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την εσωτερική αγορά, Τιερί Μπρετόν, στο X.

🇪🇺 Democracy: 1️⃣ | Lobby: 0️⃣

I welcome the overwhelming support from European Parliament for our #AIAct —the world's 1st comprehensive, binding rules for trusted AI.

Europe is NOW a global standard-setter in AI.

We are regulating as little as possible — but as much as needed! pic.twitter.com/t4ahAwkaSn

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 13, 2024