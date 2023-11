Χ. Μπρουμίδης (Vodafone) : Η συνδεσιμότητα απαραίτητη συνθήκη για την βιωσιμότητα

Ο επικεφαλής του Ομίλου της Vodafone μιλά στο insider.gr για τις πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος και για τις επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς.

Προαπαιτούμενο και αναγκαία συνθήκη για ένα βιώσιμο και πιο πράσινο μέλλον αποτελεί η συνδεσιμότητα και τα δίκτυα, αφού μέσω αυτών και των διαθέσιμων εφαρμογών τους, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις κι απειλές που είναι ήδη ορατές. Τα παραπάνω ανέφερε ο επικεφαλής της Vodafone Χάρης Μπρουμίδης σε συνέντευξή του στο Insider.gr με την αφορμή της πρόσφατης δράσης του Ιδρύματος Vodafone για την χαρτογράφηση και προστασία της ελληνικής Ποσειδωνίας.

O επικεφαλής του τηλεπικοινωνιακού ομίλου μίλησε για την αθέατη και συνάμα οικεία φύση της Ποσειδωνίας, για τις τεχνολογίες που θα προσφέρει η Vodafone στη νέα πρωτοβουλία του Ιδρύματος, αλλά και για τα οφέλη που μπορεί να απελευθερώσει, εν γένει η τεχνολογία, στην βιώσιμη και περιβαλλοντικά ουδέτερη επιχειρηματική στόχευση.

Τέλος αναφέρθηκε στις επενδύσεις σε δίκτυα που πραγματοποιεί ο όμιλος μέσω της νέας εταιρείας Fiber2all με τον Δημήτρη Γοργία στο τιμόνι της και αποκάλυψε τα νέα σχέδια της Vodafone σε συνεργασία με την WWF για μηδενικά απόβλητα και μηδενικές εκπομπές ρύπων

«Μας γοήτευσε η τόσο οικεία και συνάμα τόσο άγνωστη φύση της Ποσειδωνίας»

«Από την Υγεία, την Παιδεία και την Κοινωνική Ενσωμάτωση κρίναμε αναγκαίο να περάσουμε στο περιβάλλον. Άλλωστε όπως είδαμε κι από τις καταστροφές του καλοκαιριού, δεν μιλάμε για κάτι που πρόκειται να συμβεί, η κρίση είναι ήδη εδώ. Αφότου αποφασίσαμε να εντάξουμε στη βασική στρατηγική του ιδρύματος τον πυλώνα Περιβάλλον αρχίσαμε να αναζητούμε ένα πρότζεκτ το οποίο έχει ενδιαφέρον αλλά και σημαντικό αντίκτυπο. Πέρασε περίπου ένας χρόνος και πολλές ιδέες από το «τραπέζι», τόσο εσωτερικά όσο κι από το εξωτερικό οικοσύστημα της Ελλάδας, είδαμε καλές πρακτικές άλλων χωρών, μέχρι που πέσαμε πάνω στην δράση για την Ποσειδωνία, ένα μοναδικό είδος, ενδημικό στη Μεσόγειο, και ταυτόχρονα ένα οικοσύστημα ιδιαιτέρως ευάλωτο στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ήταν κάτι τόσο οικείο και συνάμα τόσο άγνωστο που μας γοήτευσε εξαρχής. Θυμάμαι μας έκανε εντύπωση που δεν είχε τύχει να ασχοληθεί κανείς μέχρι σήμερα με μια τόσο σημαντική για το περιβαλλοντικό οικοσύστημα περιοχή. Κάπως έτσι πήραμε την απόφαση να το κάνουμε εμείς» αναφέρει ο κ. Μπουμίδης σχετικά με το πώς πήραν την απόφαση να ασχοληθούν με την προστασία των θαλάσσιων αυτών λιβαδιών, τα οποία παίζουν θεμελιώδη ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, της βιωσιμότητας και της παραγωγικότητας των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. «Η Ποσειδωνία αποτελεί καταφύγιο για περισσότερα από 1.400 είδη θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας ενώ τα λιβάδια επί ελληνικού εδάφους εκτιμάται ότι παράγουν 24 εκατ. τόνους οξυγόνου ετησίως και απορροφούν 15 φορές περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα συγκρινόμενα με τα δάση του Αμαζονίου» προσθέτει στοιχειοθετώντας την σημαντικότητά της.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του περιβάλλοντος

Το εν λόγω πρότζεκτ βέβαια, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την βοήθεια της τεχνολογίας, όπως αφήνει να εννοηθεί. «Μέσω του Ιδρύματος της Vodαfone, το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας (Oceanus Lab) του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την επιστημονική επίβλεψη του Καθηγητή Περιβαλλοντικής και Γεωλογικής Ωκεανογραφίας και Κοσμήτορα της Σχολής Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γιώργο Παπαθεοδώρου θα χρησιμοποιήσει την συνδεσιμότητα για να χαρτογραφήσει τα λιβάδια αυτά και να εκτιμήσει την επίπτωση που έχει σε αυτά, η κλιματική αλλαγή και η ανθρώπινη δραστηριότητα», όπως εξηγεί.

Ερωτηθείς δε για τις τεχνολογικές καινοτομίες που θα περιλαμβάνει το πρότζεκτ επισημαίνει ότι «η ερευνητική ομάδα θα χρησιμοποιήσει διάφορα τεχνολογικά συστήματα για να ολοκληρώσει το έργο της, όπως για παράδειγμα έναν πλευρικό υποβολιστή, ένα ρομποτάκι που θα κατεβαίνει κάτω και θα κάνει την καταγραφή της Ποσειδωνίας στο βυθό, ένα άλλο που θα είναι πάνω στη θάλασσα και θα κάνει την ίδια δουλειά. Όλα αυτά θα παράγουν δεδομένα προς επεξεργασία, τα οποία θα φορτώνονται σε μια cloud based βάση που θα χρησιμοποιεί το δίκτυό μας».

Παρότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε πολύ πρόσφατα, προχωρά με εντατικούς ρυθμούς. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση 41,10 τετραγωνικών χιλιομέτρων έκτασης βυθού, βάθους έως περίπου τα 50 μέτρα, περιμετρικά της Σύρου και επίκειται η επεξεργασία των δεδομένων που παρήγαγαν οι 30 υποθαλάσσιες λήψεις που πραγματοποιήθηκαν. Τα πρώτα αποτελέσματα όπως επισημαίνει ο κ. Μπρουμίδης αναμένονται το α’ τρίμηνο του 2024 και επόμενοι σταθμοί των ερευνητικών αποστολών του Vodafone Posidonia θα είναι τα νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου.

Το όλο εγχείρημα αναμένεται μάλιστα να ανοίξει και προς το ευρύ κοινό, όπως σημειώνει ο επικεφαλής της Vodafone, υπογραμμίζοντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη ανάληψης δράσης από κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος. «Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας η οποία θα εμπλουτιστεί με τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα και θα είναι ανοιχτή προς το κοινό ώστε και ιδιώτες να μπορούν να προωθήσουν στους ερευνητές τις δικές φωτογραφίες βυθού, συμβάλλοντας στο όλο εγχείρημα. Τέλος, η δράση προβλέπει και τη δημιουργία ενός πιλοτικού, ψηφιακού και υποθαλάσσιου παρατηρητηρίου, το οποίο θα δίνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη της Ποσειδωνίας.

Το πρότζεκτ της προστασίας των θαλάσσιων λιβαδιών της Ποσειδωνίας παρουσιάστηκε, όπως και κάθε άλλη δράση του Ιδρύματος και στην μητρική εταιρεία, η οποία συμμερίστηκε τον ενθουσιασμό της εδώ διοικητικής ομάδας, με τον επικεφαλής της Vodafone να μην αποκλείει μάλιστα μετά τα πρώτα αποτελέσματα να δημιουργηθεί ένα κύμα ανάληψης δράσης και το πρότζεκτ να υιοθετηθεί και από άλλες χώρες.

Επόμενος στόχος τα μηδενικά απόβλητα και οι μηδενικές εκπομπές

Η δράση της Ποσειδωνίας βέβαια, δεν είναι η μοναδική με την οποία η Vodafone συνδράμει στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως επισημαίνει ο επικεφαλής του τηλεπικοινωνιακού ομίλου. ​​«Ο Όμιλος Vodafone ήδη από τον Νοέμβριο του 2022 ανακοίνωσε την συνεργασία του και το WWF με στόχο να μηδενίσει τις εκπομπές άνθρακα έως το 2040, να βοηθήσει στην εξάλειψη των ηλεκτρονικών αποβλήτων και να ενθαρρύνει μια πιο κυκλική οικονομία για τα κινητά τηλέφωνα».

Η συνεργασία ξεκίνησε με το πρόγραμμα «Ένα εκατομμύριο τηλεφωνικές συσκευές για τον πλανήτη» που στόχο έχει να βοηθήσει στην επιτάχυνση και τη βελτίωση της στρατηγικής κυκλικής οικονομίας της Vodafone, αυξάνοντας τον αριθμό των ανταλλασσόμενων, ανακατασκευασμένων και ανακυκλωμένων συσκευών. Εξηγεί δε ότι «με την αγορά ενός ανακατασκευασμένου smartphone εξοικονομούνται περίπου 50 κιλά CO2e (ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα), καθιστώντας τη συνεισφορά της στην κλιματική αλλαγή κατά 87% χαμηλότερη από την αγορά ενός αντίστοιχου, πρόσφατα κατασκευασμένου smartphone– και καταργεί την ανάγκη εξόρυξης 76,9 κιλών πρώτων υλών».

Το εν λόγω πεδίο έχει μεγάλες προοπτικές στην χώρα μας, δεδομένης της μη εξοικείωσης με την ανακύκλωση και η εν λόγω πρωτοβουλία εδνέχεται να εμπλουτιστεί και με νέες δράσεις στη συνέχεια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, μάλιστα Vodafone Ελλάδας και WWF Ελλάδας ένωσαν τις δυνάμεις τους για την επίτευξη μηδενικών αποβλήτων και μηδενικών εκπομπών στο δίκτυο των ιδιόκτητων καταστημάτων της Vodafone. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στην ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης, την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης και τη δοκιμαστική εφαρμογή του. Μέσω πιλοτικών μετρήσεων σε ένα κατάστημα Vodafone, θα γίνει χαρτογράφηση του αποτυπώματος των υπαρχόντων καταστημάτων, η οποία θα αφορά σε ολόκληρο το κλιματικό αποτύπωμα (άμεσες και έμμεσες εκπομπές), θα εντοπίζει τα hot spot (σημεία προς βελτίωση), θα μετρά πλήρως τις εισροές υλικών και προϊόντων ενώ θα παρακολουθεί και την τελική διάθεση αποβλήτων. Βάσει της χαρτογράφησης αυτής και αφού καθοριστούν δείκτες βάσει διεθνών προτύπων (GHG Protocol) που οδηγείσ την πιστοποίηση Zero Waste, θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης που οδηγεί σε μηδενικές εκπομπές και μηδενικά απόβλητα για να εφαρμοστεί στο πιλοτικό κατάστημα. Με βάση τα αποτελέσματα της πιλοτικής δοκιμής, το σχέδιο δράσης θα επικαιροποιηθεί, θα εμπλουτιστεί και θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλα τα καταστήματα Vodafone.

Συνεχίζονται οι επενδύσεις στις οπτικές

Όλα τα παραπάνω έχουν φυσικά σύμμαχο την τεχνολογία και την συνδεσιμότητα. «Η συνδεσιμότητα είναι ο κλάδος των κλάδων, χωρίς αυτή δεν μπορούν όλοι οι υπόλοιποι να λειτουργήσουν. Είναι κομβική για ό,τι γίνεται πια τεχνολογικά. Χρειάζεσαι υψηλή συνδεσιμότητα, υψηλές ταχύτητες, μεγάλη χωρητικότητα στα δίκτυα νέα γενιάς (5G & οπτικές ίνες). Αν τα έχεις αυτά, μέσα από τις υπάρχουσες εφαρμογές μπορείς να βοηθήσεις καθετοποιημένα την βιωσιμότητα και την πράσινη ανάπτυξη όλων των κλάδων», όπως εξηγεί ο κ. Μπρουμίδης.

Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα, επισημαίνει ότι η Vodafone συνεχίζει σταθερά το επενδυτικό της πλάνο για την ανάπτυξη τόσο του 5G όσο και του δικτύου οπτικών ινών. Η δράση δε αναμένεται να εντατικοποιηθεί, μετά και την ίδρυση της Fiber2all, της νέας εταιρείας στη γενική διεύθυνση της οποίας τοποθετήθηκε πρόσφατα ο κ. Δημήτρης Γοργίας, έμπειρο στέλεχος του κλάδου. Σημειωτέον ότι η Fiber2all έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών. Στόχος της δε, είναι το δικτύο οπτικών ινών μέχρι το κουτί του παρόχου (Fiber to the cabinet-fttc) και μέχρι την κατοικία (Fiber to the home-ftth) να φτάσει σε 850.000 οικίες και επιχειρήσεις τα προσεχή χρόνια. Σήμερα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει 280.000 γραμμές οπτικής ίνας απευθείας στο σπίτι (FTTH) και κατασκευάζει 450.000 γραμμές οπτικής ίνας μέχρι την καμπίνα, οι οποίες σταδιακά θα μετατρέπονται σε FTTH.

Παράλληλα με τις οπτικές προχωρούν και οι επενδύσεις σε 5G, η πληθυσμιακή κάλυψη του οποίου στην περίπτωση της Vodafone έχει φτάσει ήδη στο 78% με προοπτική το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 88% στο τέλος Μαρτίου 2024. Όσο για την μετάβαση του 5G στο 5G Stand Alone, η οποία θεωρείται κομβική για την εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων της νέας γενιάς δικτύων, ο κ. Μπρουμίδης αναμένει μέσα στον επόμενο χρόνο να υπάρξουν εξελίξεις.