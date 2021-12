Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Interactive Marketing Conference 2021

Tο ετήσιο συνέδριο Interactive Marketing Conference (IMC), της IAB Hellas, με θέμα “The Power of Diverse Thinking” πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου.







Έχοντας ως keynote speakers την Υφυπουργό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, τον Σωτήρη Κοντιζά, τη Λενιώ Μυριβήλη και τον Σταύρο Θεοδωράκη, επαγγελματίες που έχουν ξεχωρίσει για την γνωστική διαφορετικότητα στις σπουδές, τις εμπειρίες και το επάγγελμα τους, το IMC 2021 εφάρμοσε στην πράξη τη θεματολογία του. Παράλληλα, σημαντικοί εκπρόσωποι εταιρειών όπως Stanton Chase, McCann, Reborrn, Moonshot, w2s, Protagon, αθηΝΕΑ και Διανέοσις, συζήτησαν για τις δικές τους εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές.







Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του IAB Hellas Ανδρέας Στάιος, δήλωσε, «Ζούμε σε μία εποχή που μεγιστοποιούμε την σημασία της μονάδας, σε μία εποχή που κανείς δεν εξαιρείται και κανείς δεν περισσεύει».







Ο Σταύρος Δρακουλαράκος, Πρόεδρος του IMC για το 2021, σημείωσε «Οι φετινές συνθήκες ήταν διαφορετικές από κάθε άλλη διοργάνωση του IMC στη εικοσαετή ιστορία του. Τόσο στον τρόπο διεξαγωγής, όσο και στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Γι’ αυτό επιλέξαμε να επικεντρωθούμε στην ανάγκη για συνεργασία, για ανθεκτικότητα και για πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος ιδεών και ανθρώπων, Με μορφή συζητήσεων, με ξεχωριστούς ομιλητές και με στόχο να ρωτήσουμε, να ακούσουμε, να διαφωνήσουμε. Κοινώς; Να μάθουμε».







Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν σε συζήτηση με τον σεφ, Σωτήρη Κοντιζά. Σημείωσε ότι το να είσαι και σεφ και επιχειρηματίας είναι δύο διαφορετικοί ρόλοι. «Εγώ νιώθω πιο πολύ μάγειρας και ομαδάρχης παρά επιχειρηματίας». Ενώ όσον αφορά τα στοιχεία που ψάχνει σε ένα μέλος της ομάδας του, ανέφερε «Τον χαρακτήρα του, τη συνέπεια του αλλά και το που επιλέγει να τρώει. Αυτό το τελευταίο μου επιτρέπει να καταλαβαίνω αν έχει σωστή άποψη και γνώση για τον χώρο μας».







Ακολούθησε αντίστοιχη συζήτηση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνας Μιχαηλίδου με τον Σταύρο Δρακουλάρακο. Η Υφυπουργός είπε ότι η ανταγωνιστικότητα είναι βασικό στοιχείο για να σημειώνεται πρόοδος. «Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει οι άνθρωποι να μην φοβούνται να αναλάβουν ευθύνες και να έχουν δημιουργική περιέργεια (intellectual curiosity), να θέλουν δηλαδή να αποκτήσουν πολλές εικόνες. Αυτά είναι τα δύο «συστατικά» που οδηγούν στην επιτυχία», είπε χαρακτηριστικά.







Σε ερώτηση για το αν οι ποσοστώσεις είναι σωστό μέτρο ή αν δημιουργούν αποκλεισμό κάποιων ομάδων ευνοώντας άλλες, η κα. Μιχαηλίδου είπε ότι θεωρεί τις ποσοστώσεις απαραίτητες, είτε μιλάμε για ποσοστώσεις φύλου, είτε για ποσοστώσεις με κριτήριο την ηλικία. «Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο άλλο αποτελεσματικό μέτρο, μέχρι να καταφέρουμε να μιλάμε για ισότητα στην εκπροσώπηση και ισότητα στην ευθύνη», είπε χαρακτηριστικά η υφυπουργός.







Στη συνέχεια, στο πάνελ με θέμα “Οριοθετώντας το μέλλον μέσα από την συμπερίληψη”, που συντόνισε ο δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης, η Ανδριάννα Θεοδωρακοπούλου, συνέταιρος της Stanton Chase, τόνισε ότι για να υπάρχει ισορροπία σε μία επιχείρηση πρέπει να ισχύουν οι κανόνες της διαφορετικότητας που ισχύουν και στη φύση. Η DNI (Diversity and Inclusion - Ποικιλομορφία και Συμπερίληψη) κουλτούρα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τις εταιρίες που πρέπει να δουλεύουν με γνώμονα την καινοτομία, την διαφορετικότητα και την αποτελεσματικότητα. «Η εμπειρία της πανδημίας μας έδειξε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ευέλικτες στις κρίσεις», συμπλήρωσε. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες εταιριών είναι ότι δεν έχουν ενσωματώσει την διαφορετικότητα στη στρατηγική τους, είτε από έλλειψη πόρων ή είτε χρόνου.







Η Δήμητρα Λέτσα, Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκδότρια του moonshot.news είπε ότι, οι επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθούν την τάση της εποχής για DNI κουλτούρα, καθώς αυτή είναι η αναγκαιότητα της εποχής. «Είναι μία κουλτούρα που ήρθε για να μείνει και πρέπει να μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε όλοι μαζί», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την κα. Λέτσα, οι ποσοστώσεις στο προσωπικό μιας επιχείρησης είναι σημαντικές και η διαφορετικότητα στις δεξιότητες αποτελεί ένα από τα συστατικά μιας επιτυχημένης ομάδας, μιας επιτυχημένης επιχείρησης.







Η Δώρα Παντέλη, Αθλητικογράφος και Κλινική Ψυχολόγος, ανέφερε ότι η σωστή κατανομή ρόλων σε μία επιχείρηση είναι πολύ σημαντική. «Η προσαρμοστικότητα είναι αναγκαία. Όλα ξεκινούν από τους ανθρώπους που ηγούνται. Το να είσαι ηγέτης δεν είναι κάτι που γεννιέσαι ξέροντάς το, το μαθαίνεις. Καλό είναι να μην θεωρούμε ότι ο ηγέτης είναι και ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, αλλά να θεωρούμε ότι είναι ο προπονητής της», είπε χρησιμοποιώντας αθλητική ορολογία. Τόνισε μάλιστα ότι καλό είναι να υπάρχει ποικιλομορφία στην ομάδα. «Αυτός που χαλάει την ομοιομορφία είναι χρήσιμος. Αν δεν χαλάσει η ομοιομορφία, δεν βλέπεις τα κενά που υπάρχουν-και τα κενά είναι αυτά που θα σου δείξουν τον επόμενο στόχο. Η ομοιομορφία είναι μία ευθεία γραμμή που αν δεν βγεις από αυτή δεν θα σημειωθεί πρόοδος».

Εικόνα





Στην επόμενη συζήτηση με τίτλο “Ξεκλειδώνοντας τη δημιουργικότητα μέσα από την ποικιλομορφία”, που συντόνισε η εκδότρια της ΑθηΝΕΑ Μαριάννα Σκυλακάκη, ο Γιώργος Βαρέλογλου της εταιρείας Consulting Reborrn είπε πως ό,τι έχει πετύχει στην καριέρα του μέχρι σήμερα είναι μέσω της διαφορετικότητας στην σκέψη και τη δημιουργία. «Είναι πιο εύκολο να συνεργάζεσαι με ανθρώπους όμοιους με εσένα, αλλά αυτό δεν σου εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα», είπε χαρακτηριστικά.







Η Αλέκα Παπαδία, Executive Creative Director της McCANN, τόνισε ότι για εκείνη είναι μέρος του πρωτόκολλου η διαφορετικότητα των ομάδων. «Είναι μεν πιο δύσκολο και πιο αργό το αποτέλεσμα όταν δουλεύεις με διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο καλό», είπε χαρακτηριστικά. Ο ηγέτης μιας ομάδας πρέπει να έχει καλό χαρακτήρα, τα μέλη της ομάδας του να νιώθουν άνετα μαζί του και να έχει ταλέντο και όρεξη για διαφορετικότητα, συμπλήρωσε.







Το IMC 2021 ολοκλήρωσε μια τετ-α-τετ συζήτηση με τον δημοσιογράφο και πολιτικό Σταύρο Θεοδωράκη, όπου μαζί με τον Σταύρο Δρακουλαράκο μίλησαν για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ποικιλομορφία στις ομάδες και πως αυτό τις κάνει πιο αποτελεσματικές. «Ψάχνω για ανθρώπους που έχουν εξειδίκευση για να καλύψουν τους τομείς που εγώ δεν ξέρω», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωράκης όταν ρωτήθηκε τι κάνει τις ομάδες επιτυχημένες και πως τις δομεί ο ίδιος. Ενώ όσον αφορά το από πού αντλεί κίνητρο για διαφορετικές οπτικές, ο Σταύρος Θεοδωράκης σχολίασε πως «Έχω έμφυτο πάθος για τη δουλεία, αλλά έχω ανάγκη να ανακαλύψω τι συμβαίνει στην επόμενη στροφή. Έχω αλλάξει πολλές φορές τον μεγάλο δρόμο για να δω την επόμενη στροφή» είπε.







Το πάνελ με τίτλο "Skin in the game" συντόνισε ο Κωστής Καπόπουλος της w2Strategy.







H Λενιώ Μυριβίλη, Chiefl resilience officer στον Δήμο Αθηναίων, τόνισε ότι ασχολείται πολλά χρόνια με την ανθεκτικότητα, η οποία πλέον είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποικιλομορφία και την διαφορετικότητα. "Η στρατηγική ανθεκτικότητας του Δήμου Αθηναίων για προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα αν έχεις πολλές και διαφορετικές φωνές που συμμετέχουν στη διαδικασία, για να καταλάβεις καλύτερα τα πιθανά σενάρια και λύσεις ενός προβλήματος







Ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος, editorial Director της ΔΙΑΝέοσις είπε το κοινό χαρακτηριστικό του ίδιου και της ομάδας του είναι η περιέργεια, η προσπάθεια να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Μιλώντας για το προϊόν/εργαλείο που παράγει η ΔΙΑΝέοσις είπε ότι έχει δυσανάλογα μεγάλη ανταπόκριση σε σχέση με τα άτομα που την παράγουν ως ομάδα, τα οποία είναι μόλις 12. " Προσπαθούμε να εκλαϊκεύσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών μας και να τα κάνουμε ένα μέρος ενός αναπτυξιακού και κοινωνικού αφηγήματος, να γίνονται τα αποτελέσματα κατανοητά από το ευρύ κοινό αλλά και από το πολιτικό προσωπικό", ανέφρε σχετικά. Στη συνέχεια ο κ. Γεωργακόπουλος τόνισε ότι σημασία έχει να επικοινωνούμε τα αποτελέσματα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους περισσότερους δυνατούς λήπτες.







Στο σημεία αυτό η Λενιώ Μυριβίλη είπε ότι το εργαλείο που προσφέρει η ΔΙΑΝέοσις είναι για αυτή πολύ χρήσιμο, καθώς θα της ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να μεταφέρει στο πολιτικό προσωπικό μία επιστημονική μελέτη για ένα θέμα, ενώ η εκλαϊκευμένη μέθοδος και παρουσίαση της ΔΙΑΝέοσις είναι πιο κατανοητή και εύχρηστη. Τέλος, συμπλήρωσε ότι είναι πολύ σημαντικό για μία μελέτη να συνεργάζεσαι με άτομα απο πολλούς και διαφορετικούς φορείς και χώρους, έτσι ώστε να δημιουργείς μία δυναμική ομάδα με διαφορετικές φωνές, ενώ στη συνέχεια με την βοήθεια της σωστής μεθοδολογίας να προσπαθείς η ομάδα αυτή να σου δώσει μία καλύτερη άποψη για την ενδεδειγμένη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσεις".







Tο ΙMC 2021, το ετήσιο ραντεβού των κλάδων της Διαφήμισης, των Διαφημιζομένων, της Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας, υπό την ομπρέλα του IAB Hellas και την στήριξη της Τσομώκος ΑΕ, τίμησαν με τη χορηγία τους οι εταιρείες Kaizen Gaming (Stoiximan/Betano), Papastratos, Elpedison, Google, KnowCrunch και Giraffes in the Kitchen.







Τα εισιτήρια του συνεδρίου για παρακολούθηση με φυσική παρουσία ήταν sold out ενώ μέσω διαδικτύου το παρακολούθησαν virtually 400 θεατές.