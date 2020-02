Την ευκαιρία που χρειάζονται οι νέοι υποψήφιοι με λίγη ή καθόλου επαγγελματική εμπειρία για να ξεκινήσουν την σταδιοδρομία τους προσφέρει το πρόγραμμα CEO for One Month του Ομίλου Adecco.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί στο σχολείο ή στο Πανεπιστήμιο.

Οι νέοι που θα επιλεχθούν από κάθε χώρα θα αξιολογηθούν με βάση την απόδοσή τους ως «CEO for One Month», δουλεύοντας δίπλα στον εκάστοτε CEO του Ομίλου Adecco στη χώρα διαμονής τους.

Στη συνέχεια, δέκα από αυτούς τους ταλαντούχους υποψηφίους θα επιλεχθούν για να συμμετάσχουν σε ένα απαιτητικό boot camp, όπου θα αξιολογηθούν ως προς την ικανότητα συνεργασίας, αλλά και τις καινοτόμες ιδέες τους. Μόνο ένας εξ αυτών θα εργαστεί για έναν μήνα δίπλα στον Alain Dehaze, Global CEO του Ομίλου Adecco.

«Πρόκειται για μια εμπειρία ζωής που αποτελεί την ιδανική αφετηρία για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη κάθε νέου» αναφέρει η εταιρεία.

«Το πρόγραμμα "CEO for One Month" του Ομίλου Adecco είναι μία μοναδική ευκαιρία για όλους τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη διαδικασία επιλογής και για εκείνον ή εκείνη που θα επιλεχθεί για τη θέση να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες μέσα από την εντατική διάδραση με τα ηγετικά στελέχη του οργανισμού μας. Απώτερος στόχος μας είναι να

συμβάλουμε ενεργά στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω ενός προγράμματος που αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό για τους υποψηφίους που κάνουν τώρα τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα γεμάτοι φιλοδοξίες και όρεξη για μάθηση» σχολίασε σχετικά o Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Cluster Head της Adecco Group Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος «CEO for One Month». Στη συνέχεια, θα περάσουν από μια ολοκληρωμένη διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή εκείνου που θα αναλάβει τον ρόλο του CEO for One Month στη χώρα μας. Η θέση είναι έμμισθη με σκοπό την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξέλιξης του υποψηφίου που θα επιλεχθεί. Οι επιλεγμένοι «CEOs for One Month» από όλες τις χώρες, ως μέλη ενός παγκόσμιου δικτύου, λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση και έχουν ενδιαφέρουσες επαγγελματικές ευκαιρίες στον Όμιλο Adecco.

Σχετικά με το πρόγραμμα «CEO for One Month»

Το πρόγραμμα «CEO for One Month» ξεκίνησε ως μία τοπική πρωτοβουλία στη Νορβηγία το 2011 και θεσμοθετήθηκε από τον Όμιλο Adecco ως ένα παγκόσμιο πρόγραμμα το 2014.

Στόχος του είναι να υποστηρίξει τους νέους ανθρώπους ώστε να αναπτύξουν την απασχολησιμότητά τους και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους, μέσω του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης που παρέχει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις για το πρόγραμμα το 2019 ξεπέρασαν τις 260.000.