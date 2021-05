Delphi: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στον ενεργειακό μετασχηματισμό

Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία είναι πολύ βασικό ζήτημα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που πηγάζουν από την κλιματική αλλαγή, δήλωσε ο Jan Peter Balkenende πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ext. Senior Advisor, EY; και Πρόεδρος του Dutch Sustainable Growth Coalition, στο πάνελ «Creating Sustainable now, next and beyond for Greece» στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Τάσο Ζάχο. Η εκτίμηση του πάνελ ήταν οι προκλήσεις που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή κάνουν αναπόφευκτη τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και πως η Ελλάδα πρωτοστατεί στον ενεργειακό μετασχηματισμό.

Ο Jan Peter Balkenende δήλωσε εντυπωσιασμένος από τα σχέδια της Ελλάδας για τον ενεργειακό της μετασχηματισμό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «οι ενεργειακές αλλαγές είναι πολύ σημαντικές για να διασφαλίσουμε το μέλλον των επομένων γενιών. Να είμαστε συγκεκριμένοι και στις στρατηγικές μας αλλά και στα αποτελέσματα που θέλουμε να πετύχουμε».

Ο Κώστας Σκρέκας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ελληνικό Green Deal που αποτελεί το πολύ φιλόδοξο ενεργειακό πρόγραμμα της χώρας.

Είναι χαρακτηριστικό πώς μέσα στο 2021 θα υπάρξουν επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα της χώρας 500 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ποσό που θα τριπλασιαστεί το 2022.

Ο κ. Σκρέκας πρόσθεσε πώς μέχρι το 2030 οι επενδύσεις στη χώρα στον τομέα της ενέργειας θα ξεπεράσουν τα 44 δισ. ευρώ και αφορούν επενδύσεις για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτροδότησης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το φυσικό αέριο, τις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, στόχος είναι να υπάρχει πρόσβαση στην ενέργεια για όλα τα νοικοκυριά και να μην μεταφερθεί το κόστος στον τελικό καταναλωτή. Όπως είπε: «δημιουργήσαμε ενεργειακές αγορές και εγγυόμαστε τον υγιή ανταγωνισμό για να είναι ωφελημένος ο τελικός καταναλωτής».



Ο Δημήτρης Παπαστεργίου Δήμαρχος Τρικκαίων και μέλος της Επιτροπής Ελλάδα 2021 ανέφερε πως χρειάζεται στρατηγικό σχέδιο για την αλλαγή τον πόλεων καθώς κάθε πόλη έχει διαφορετικές ανάγκες.

Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπε, «να ετοιμάσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες μας και τις κοινωνίες για να μπορούν να αγκαλιάσουν και να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες. Να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες με τις νέες δεξιότητας που απαιτούνται έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας». «Πρέπει να αποδείξουμε ότι η τεχνολογία κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών» κατέληξε.



Από την πλευρά του ο Ανδρέας Σιάμισιης Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ ανέφερε πώς παρά τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες είναι πολύ βασικό στοιχείο η αλλαγή της κουλτούρας.

Οι στόχοι ESG όπως είπε έχουν γίνει βασικό κριτήριο για τους επενδυτές, καθώς οι εταιρίες που δεν καλύπτουν του στόχους ESG, δεν έχουν κανένα στρατηγικό πλεονέκτημα. Όπως τόνισε η αλλαγή είναι δύσκολη αλλά είναι αναπόφευκτη καθώς εάν δεν αλλάξουμε «σε λίγα χρόνια θα είμαστε μια αποτυχημένη εταιρία».

Αναφερόμενος στη νέα στρατηγική του ομίλου των ΕΛΠΕ Vision 2025 τόνισε πώς δίνει έμφαση στις καθαρές μορφές ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών CO2, την ηλεκτροκίνηση, την παραγωγή υδρογόνου αλλά και σοβαρές πρωτοβουλίες για εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής δραστηριότητας και παραγωγή καθαρότερων υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη η εισηγμένη έχει δεσμευτεί για τη μείωση των εκπομπών ρύπων CO2 κατά 30% έως το 2030 και μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα το 2050. Παράλληλα τα ΕΛΠΕ προχωρούν σε ευρύτερη ενεργειακή μετάβαση που περιλαμβάνει πολλές πρωτοβουλίες και προβλέπει τη συνέχιση και διεύρυνση της δραστηριότητας του ομίλου στην ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

«Εξετάζουμε τις δραστηριότητες μας στους υδρογονάνθρακες, ώστε να είμαστε στοχευμένοι και ταυτόχρονα να συνάδουν με το περιβαλλοντικό προφίλ μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας ο κ. Σιάμισιης ανέφερε πως τα ΕΛΠΕ αλλάζουν, μεταμορφώνονται και η βασική στρατηγική είναι να «γίνουμε» μέρος της λύσης.