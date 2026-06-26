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«Μια Θάτσερ χρειάζεται»: Είναι αλήθεια ότι ο θατσερισμός νίκησε τον χουλιγκανισμό;

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«Μια Θάτσερ χρειάζεται»: Είναι αλήθεια ότι ο θατσερισμός νίκησε τον χουλιγκανισμό;
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Τι ακριβώς πέτυχε η Βρετανίδα πρωθυπουργός στην αμφιλεγόμενη πορεία της;

Είναι γεγονός πως αυτό που αναγράφεται στον τίτλο ακούγεται από ορισμένους όταν περιστατικά οπαδικής βίας, σαν το πρόσφατο στην Καλλιθέα, μονοπωλούν την επικαιρότητα. Η δεκαετία του '80 στη Βρετανία ήταν μια περίοδος ισχυρών αναταραχών που μεταμόρφωσαν τη χώρα. Ο θατσερισμός σαν τυφώνας που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του, προσπάθησε να επηρεάσει και το ποδόσφαιρο. Πριν όμως από αυτό, υπήρξε μια τραγωδία που κόστισε 39 ζωές.

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tags:
Οπαδική βία
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