Σήμα υπαναχώρησης Μασκ για Τραμπ: «Μετανιώνω για ορισμένες αναρτήσεις – Το παράκανα»

Τη σκληρή γραμμή που υιοθέτησε εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να εγκαταλείπει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, Έλον Μασκ, μέσω ανάρτησής στο Χ. Ειδικότερα, ο πρώην στενός συνεργάτης του προέδρου των ΗΠΑ, γράφει: «Μετανιώνω για ορισμένες από τις αναρτήσεις που έκανα κατά του προέδρου Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα. Το παράκανα».

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

