Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα επισκεφθεί αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο (Τετάρτη) στις 10:00 θα επισκεφθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο (Τετάρτη) στις 10:00 θα επισκεφθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός συνεχάρη την Ρομπέρτα Μέτσολα για την επανεκλογή της ως πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. «Προσβλέπω να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για μια ισχυρή, ενωμένη και ευημερούσα Ευρώπη. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία» υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.

Congratulations, dear @RobertaMetsola, on your reelection as @EP_President. I look forward to our continued cooperation for a strong, united, and prosperous Europe. Wishing you every success! 🇪🇺

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 16, 2024