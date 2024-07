Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Επανεξελέγη πρόεδρος με ποσοστό 90,2% η Ρομπέρτα Μέτσολα

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επανεξελέγη η Ρομπέρτα Μέτσολα, λαμβάνοντας συνολικά 562 ψήφους.

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επανεξελέγη για άλλα δυόμιση χρόνια, η ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η κα Μέτσολα έλαβε ποσοστό 90,2%, με 562 ψήφους επί 623 εγκύρων σε σύνολο 699 ψηφισάντων, στη μυστική ψηφοφορία σε κάλπη. Η πρόεδρος θα συνεχίσει να ηγείται του Κοινοβουλίου για τα πρώτα δυόμισι χρόνια της 10ης κοινοβουλευτικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ρ. Μέτσολα επανεξελέγη πρόεδρος με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Είμαι ευγνώμων και συγκινημένη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι ευρωβουλευτές να με επανεκλέξουν Πρόεδρο του Σώματος της Δημοκρατίας», δήλωσε η Ρ. Μέτσολα από το βήμα της Ολομέλειας, λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας. «Θέλω να συνεχίσω να στηρίζω ένα δυνατό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια ισχυρή Ευρώπη. Για να χτίσουμε γέφυρες και να φέρουμε αλλαγές στη νομοθετική και πολιτική δύναμη μας».

