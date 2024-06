Εκλογές ΗΠΑ: Η επόμενη μέρα του καταστροφικού ντιμπέιτ - Ανησυχία και πιέσεις για αλλαγή Μπάιντεν

Δημοκρατικοί και χορηγοί αναζητούν υποψηφίους για αντικατάσταση του νυν προέδρου. Το Εθνικό Συνέδριο του Αυγούστου, οι κανόνες και η «πίστη» των αντιπροσώπων. Οι δύσκολες στιγμές για την αμερικανική δημοκρατία.

Βαθιά ανησυχία στους Δημοκρατικούς και έντονη αγωνία στους χρηματοδότες του κόμματος προκάλεσε η άκρως απογοητευτική, μη επικεντρωμένη, ενίοτε άναρθρη απόδοση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, με αποτέλεσμα να ζητηθεί πλέον ανοικτά νέος υποψήφιος για να αντιμετωπίσει τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Πολύ περισσότερο, το ντιμπέιτ το βράδυ της Πέμπτης αποτέλεσε ένα θλιβερό θέαμα για την Αμερική και τον κόσμο με την χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας να μοιάζει καταρρακωμένη.

Και οι δύο προεδρικοί υποψήφιοι είναι μεγαλύτεροι από οποιονδήποτε προηγούμενο κάτοχο του αξιώματος. Ο Τζο Μπάιντεν φαινόταν αδύναμος και μερικές φορές μπερδεμένος, χάνοντας τον ειρμό των σκέψεών του στη μέση της απάντησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επανειλημμένως ψέματα και απέδειξε την πλήρη απουσία ηθικής πυξίδας. Για το Δημοκρατικό Κόμμα και όλους όσοι φοβούνται ότι ο Τραμπ αντιπροσωπεύει μια υπαρξιακή απειλή για την αμερικανική δημοκρατία, η εικόνα του Μπάιντεν αποτελεί αιτία απόγνωσης.

Ωστόσο, η αντικατάσταση του Μπάιντεν ως εκλεκτού του κόμματος των Δημοκρατικών σε λιγότερο από πέντε μήνες από την ημέρα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου εγκυμονεί τεράστιους πολιτικούς κινδύνους και θα ήταν δύσκολο, αν όχι ανέφικτο, να επιτευχθεί. Αυτή τη στιγμή, ο μοναδικός πιθανός τρόπος αντικατάστασης του Μπάιντεν θα ήταν να τερματίσει με δική του συγκατάθεση την εκστρατεία του. Συνεργάτες του Μπάιντεν και κορυφαίοι Δημοκρατικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο 81χρονος νυν πρόεδρος δεν σχεδιάζει να πράξει κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στους υποστηρικτές του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνας την Παρασκευή ότι ήταν εκεί για "έναν λόγο, γιατί σκοπεύω να κερδίσω αυτήν την πολιτεία τον Νοέμβριο". Αναφερόμενος στα διάφορα σχόλια για την κακή του απόδοση στο ντιμπέιτ, ο Μπάιντεν είπε: "Ξέρω ότι δεν είμαι νεαρός άνδρας, για να πω το αυτονόητο. Δεν περπατάω τόσο εύκολα όσο παλιά...Δεν συζητάω τόσο καλά όσο παλιά. Αλλά ξέρω τι ξέρω, ξέρω πώς να πω την αλήθεια... Ξέρω πώς να κάνω αυτή τη δουλειά...Όταν σε χτυπήσουν, σηκώνεσαι ξανά".

Αλλά και στην περίπτωση που αποσυρθεί, οι Δημοκρατικοί δεν έχουν ακόμη ξεχωρίσει εναλλακτικό υποψήφιο ικανό να τον αντικαταστήσει. Ωστόσο, ο πανικός μεταξύ των χορηγών και των στελεχών του κόμματος παρακολουθώντας τον Μπάιντεν να παραπαίει στο ντιμπέιτ εναντίον του Τραμπ, οδήγησε ορισμένους από αυτούς να αναλάβουν δράση προκειμένου να βγάλουν τον Μπάιντεν από την κούρσα.

Σε αναζήτηση άλλου υποψηφίου

Τα μέλη του Δημοκρατικού κόμματος που κάποτε ήταν ενωμένα πίσω από τον Μπάιντεν τώρα ψάχνουν τα βιογραφικά των υποψηφίων και εξετάζουν τους κανόνες για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης ώστε να παρουσιάσουν στους ψηφοφόρους έναν διαφορετικό υποψήφιο.

Ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις μεταξύ των Δημοκρατικών ώστε να προσπαθήσουν να πείσουν τους ηγέτες του Κογκρέσου -συγκεκριμένα τον πρόεδρο της πλειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ- να παροτρύνουν τον Μπάιντεν να ανακοινώσει την παραίτησή του, σύμφωνα με το CNBC επικαλούμενο πηγές. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σούμερ έγραψε ότι "το ντιμπέιτ έκανε ξεκάθαρη την επιλογή: άλλα τέσσερα χρόνια προόδου ή άλλα τέσσερα χρόνια επιθέσεων στα θεμελιώδη δικαιώματά μας και στη δημοκρατία μας".

Μερικοί από τους πλούσιους χορηγούς έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην ομάδα Μπάιντεν, πιστεύοντας ότι τους δόθηκαν ψευδείς διαβεβαιώσεις σχετικά με την ικανότητα του προέδρου να αντιμετωπίσει τον Τραμπ. Ορισμένοι δε, από αυτούς τους χορηγούς που ήδη σχεδίαζαν να παρευρεθούν σε μία εκδήλωση χρηματοδότησης υψηλών προδιαγραφών το βράδυ του Σαββάτου είπαν ότι θέλουν να κρίνουν μόνοι τους εάν ο Μπάιντεν μπορεί να συνεχίσει ως υποψήφιος. "Οι Δημοκρατικοί βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση επειδή είναι πολύ αργά για να αλλάξει η προεκλογική εκστρατεία", ανέφερε στο CNBC η Μίνα Μπόουζ, διευθύντρια του Peter S. Kalikow Center for the Study of the American Presidency at Hofstra University.

Ο μοναδικός εφικτός τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο είναι εάν ο Μπάιντεν υποστηρίξει πλήρως την Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις για να γίνει η νέα υποψήφια. Διαφορετικά, οι Δημοκρατικοί έχουν μια ανοιχτή μάχη για την υποψηφιότητα μόλις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές και αυτό η Μπόουζ το χαρακτηρίζει "επικίνδυνη έως καταστροφική προοπτική".

Ωστόσο, ακόμη κι αν ο Μπάιντεν υποστηρίξει την Χάρις για να τον αντικαταστήσει πριν από το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών (DNC) τον Αύγουστο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι εκπρόσωποι που έχει κερδίσει μέχρι στιγμής θα στρέψουν την υποστήριξή τους σε αυτήν. Ο Μπάιντεν έχει κερδίσει σχεδόν όλους τους περίπου 4.000 αντιπροσώπους των Δημοκρατικών, ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο για να εξασφαλίσει το χρίσμα του κόμματος.

Και εάν ο Μπάιντεν δεν παραμερίσει;

Εάν ο Μπάιντεν αρνηθεί να παραιτηθεί πριν από τον Αύγουστο, η μόνη ευκαιρία να τον αποπέμψουν από υποψήφιο θα ήταν στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών εκείνο το μήνα. Και είναι από τεχνικής απόψεως πιθανό οι εκπρόσωποι του Μπάιντεν να μπορέσουν να τον εγκαταλείψουν μαζικά τότε και να προτείνουν άλλον υποψήφιο. Ορισμένοι Δημοκρατικοί που θέλουν μια εναλλακτική λύση για τον Μπάιντεν, αλλά ανησυχούν για τις σχετικά χαμηλές δημοσκοπήσεις της Χάρις και τις δυσκολίες της προεκλογικής εκστρατείας, θεωρούν πιθανούς υποψηφίους τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, τον Γερουσιαστή του Οχάιο Σέροντ Μπράουν, τον κυβερνήτη του Ιλινόις Τζ. Μπ. Πρίτζκερ, τον Τζος Σαπίρο, κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, την Γκρέτσεν Γουίτμερ, κυβερνήτη του Μίσιγκαν και άλλους.

Εάν ο Μπάιντεν δεν παραμερίσει από μόνος του, ο εξαναγκασμός του να φύγει θα ήταν ένα "ηράκλειο εγχείρημα" για τους Δημοκρατικούς, όπως αναφέρει το Bloomberg. Οιοσδήποτε αντίπαλος θα έπρεπε πρώτα να συγκεντρώσει 600 υπογραφές αντιπροσώπων σε μια αναφορά για να θέσει το όνομά του/της ως υποψήφιο στο συνέδριο των Δημοκρατικών, δηλαδή από το 13% των αντιπροσώπων. Αλλά με τον Μπάιντεν να ελέγχει το 99% των δεσμευμένων αντιπροσώπων, αυτό θα απαιτούσε από τους αμφισβητίες να πείσουν τους πιστούς του Μπάιντεν να ανατρέψουν την υποστήριξή τους. Οι εκπρόσωποι όμως τείνουν να είναι ισχυροί υποστηρικτές του υποψηφίου που έχουν επιλέξει και οι κανόνες του DNC επιτρέπουν στο κόμμα να επιλέξει άλλον υποψήφιο για την προεδρία μόνο σε "περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αναπηρίας" που αφήνει τον ρόλο κενό.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εκστρατεία Μπάιντεν έχει ελέγξει τους συνέδρους του για την αφοσίωσή τους, αλλά και πάλι έχουν περιθώριο να αλλάξουν γνώμη. Σε αντίθεση με τους Ρεπουμπλικάνους αντιπροσώπους, οι οποίοι συχνά δεσμεύονται νομικά να δώσουν την ψήφο τους σε έναν συγκεκριμένο υποψήφιο, οι κανόνες των Δημοκρατικών αναφέρουν ότι οι δεσμευμένοι αντιπρόσωποι πρέπει να αντανακλούν κατά συνείδηση τα αισθήματα εκείνων που τους εξέλεξαν.

Μια άλλη λύση-μπαλαντέρ είναι ότι το κόμμα είναι ελεύθερο να αλλάξει τους κανόνες του ανά πάσα στιγμή πριν από την υποψηφιότητα, ενδεχομένως κατεβάζοντας ή ανεβάζοντας τον πήχη για τους αμφισβητίες Μπάιντεν.

Οι Δημοκρατικοί χρησιμοποίησαν για τελευταία φορά αυτή τη διαδικασία το 1972 για να αντικαταστήσουν τον Τόμας Ίγκλτον, τον υποψήφιο για Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το ψηφοδέλτιο αφού παραδέχθηκε ότι είχε λάβει θεραπεία για κατάθλιψη, με τον Σάρτζεντ Σράιβερ.

Μία δύσκολη στιγμή για την αμερικανική δημοκρατία

Η έκταση της κρίσης για τους Δημοκρατικούς είναι δύσκολο να υπερεκτιμηθεί, σύμφωνα με τους Financial Times. Οποιαδήποτε απόφαση να παραμεριστεί ο Μπάιντεν θα ήταν αποκλειστικά για τον πρόεδρο. Σε έναν ιδανικό κόσμο, ο ίδιος και οι ανώτεροι Δημοκρατικοί θα αναγνώριζαν ότι η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη και ότι πρέπει να βρεθεί εναλλακτική λύση. Το γεγονός ότι η Καμάλα Χάρις, η πρώτη γυναίκα και η πρώτη αντιπρόεδρος που δεν είναι λευκή, δεν κατάφερε να κερδίσει τους ψηφοφόρους συνιστά δυσκολία. Αλλά ο Μπάιντεν θα μπορούσε να απελευθερώσει τους Δημοκρατικούς αντιπροσώπους που του έχουν δεσμευτεί. Στη συνέχεια, οι εν δυνάμει υποψήφιοι θα μπορούσαν να αφιερώσουν επτά εβδομάδες προσελκύοντας αντιπροσώπους και το συνέδριο του κόμματος θα ψήφιζε στη συνέχεια ποιον θα υποστηρίξει στα τέλη Αυγούστου - στο πρώτο ανοιχτό συνέδριο εδώ και δεκαετίες.

Στην καλύτερη περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει επιβεβαίωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και να ενεργοποιήσει τους ψηφοφόρους. Θα μπορούσε όμως να προκαλέσει οξύτητα και διασπαστικές τάσεις. Ενώ πολλοί δεν έχουν δοκιμαστεί σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν αρκετοί εύλογοι και ικανοί νεότεροι υποψήφιοι στο κόμμα και αρκετός χρόνος για να υποστηρίξουν έναν υποψήφιο που θα μπορούσε να έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον Τραμπ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένας γενικά αποδεκτός Δημοκρατικός υποψήφιος θα ήταν σε πολύ καλύτερη θέση να επικρατήσει από τον Μπάιντεν. Ο πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αγωνιώδη επιλογή. Αλλά το να μείνει στην άκρη τώρα θα ήταν μια αξιοπρεπής και πολιτειακή κίνηση - και αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη του ευρύτερου πολιτικού του στόχου για τη διατήρηση της δημοκρατίας των ΗΠΑ.

Ο Μπάιντεν θεωρεί την πολιτική του αποστολή πάνω απ' όλα ως τη διατήρηση της αμερικανικής δημοκρατίας, καθοδηγούμενος από την πεποίθηση ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να το κάνει. Νίκησε τον Τραμπ το 2020 και παρέδωσε μια προεδρία που έχει προωθήσει μερικά από τα πιο ουσιαστικά νομοθετικά μέτρα στη διάρκεια των τελευταίων ετών. Αλλά τώρα φαίνεται πολύ αδύναμος για να συνεχίσει την αποστολή του να νικήσει τον Τραμπ για δεύτερη φορά.

Ο Τραμπ παραμένει αρκετά δυναμικός για προεκλογική εκστρατεία - ακόμα κι αν οι απαντήσεις του ήταν συχνά μπερδεμένες ή ξεκάθαρα λανθασμένες και ενίοτε με ακραίες διαστρεβλώσεις των γεγονότων, σύμφωνα με πολιτικούς σχολιαστές.