Χοντορκόφσκι: Ο Πούτιν ξεπερνά τη Δύση 2,5:1 στις στρατιωτικές δαπάνες – Φέτος θα «πέσει» το Χάρκοβο, του χρόνου η Οδησσός

«Η Δύση χάνει τον πόλεμο: οι τρέχουσες προσπάθειες είναι ανεπαρκείς για να αποτραπεί η πτώση βασικών ουκρανικών περιοχών στον Πούτιν τα επόμενα 2 χρόνια» δήλωσε ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, που καλεί τη Δύση να εντείνει τη βοήθειά της στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε forum του γερμανικού think tank Center for Liberal Modernity, o εξόριστος Ρώσος επιχειρηματίας, πρώην ολιγάρχης και ακτιβιστής της αντιπολίτευσης, που πλέον κατοικεί στο Λονδίνο και τον οποίο ο Πούτιν λατρεύει να μισεί, επεσήμανε ενδιαφέροντα στοιχεία για τις δαπάνες του πολέμου, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου πως οι ορέξεις του Πούτιν δεν θα σταματήσουν εάν πέσει η Ουκρανία, αλλά αντιθέτως θα βρεθεί στα σύνορα της Πολωνίας με άγριες διαθέσεις.

The West is losing the war: current efforts are insufficient to prevent the fall of key Ukrainian regions to Putin in the next 2 years.

