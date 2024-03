Οδησσός: Εκρήξεις κοντά στην ελληνική αποστολή πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ζελένσκι

Δεν υπήρξε πρόβλημα στην ελληνική αποστολή.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Οδησσό της Ουκρανίας, καθώς σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σημειώνεται πως σήμερα έφτασε στην περιοχή ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΙ η ισχυρή έκρηξη έγινε λίγο πριν τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ζελένσκι και όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές «δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με την ασφάλεια του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής».

Ukrainian media report an explosion in Odesa

According to Greek media reports, Zelenskyy and Greek Prime Minister Mitsotakis were scheduled to meet in #Odesa today. pic.twitter.com/zmp5WN0yYL

