Δένδιας: Θα προτείνω τη Λάρισα για στρατηγείο της επιχείρησης στην Ερυθρά Θάλασσα

Θα προτείνω να αναλάβει η Ελλάδα τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης στην Ερυθρά Θάλασσα και θα προσφέρω το Στρατηγείο της Λάρισας ως Στρατηγείο για την συγκεκριμένη επιχείρηση, τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την προσέλευσή του στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Δένδια:

«Θα μιλήσουμε σήμερα, εκτός από την Ουκρανία, για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα. Αφενός μεν, για να δούμε τι ευκαιρίες υπάρχουν για την ενίσχυση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας, αλλά και για να δούμε τι συμβατότητες μπορεί να δημιουργηθούν για το Ελληνικό Σύστημα Αμυντικής Καινοτομίας το οποίο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Επίσης, θα συζητήσουμε για την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα και θα προτείνω, θα προσφέρω, να αναλάβει η Ελλάδα τη Διοίκηση της Επιχείρησης, όπως επίσης θα προσφέρω το Στρατηγείο της Λάρισας ως Στρατηγείο για την Επιχείρηση. Ευχαριστώ πολύ».

Today, besides Ukraine, we shall discuss the European Defence Industry, which is of particular interest for Greece.

On one side, in order for us to see the opportunities to reinforce the Greek Defence Industry, but also to see the compatibilities that might arise for the… pic.twitter.com/a8DQHStSut

