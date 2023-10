Επίτροπος Λέναρσιτς: Η βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους που έχουν ανάγκη θα συνεχιστεί

«Η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους Παλαιστίνιους που έχουν ανάγκη θα συνεχιστεί όσο χρειάζεται», υπογράμμισε ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς.

Πιο συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Λέναρσιτς ανέφερε: «Αν και καταδικάζω σθεναρά την τρομοκρατική επίθεση από τη Χαμάς, είναι επιτακτική ανάγκη να προστατεύονται οι άμαχοι και να σεβόμαστε το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

While I most strongly condemn the terrorist atack by #Hamas, it is imperative to protect civilians and respect IHL.

EU humanitarian aid to #Palestinians in need will continue as long as needed.

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) October 9, 2023