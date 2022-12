Γκάφα από τον Βρετανό πρωθυπουργό: Ρώτησε άστεγο σε συσσίτιο αν εργάζεται σε επιχειρήσεις

Χριστουγεννιάτικη γκάφα για τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σκούνακ.

Ο Ρίσι Σουνάκ δεν θα πίστευε πως ένας διάλογος που είχε με έναν άστεγο Βρετανό, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες θα εκτυλισσόταν σε μια άβολη στιγμή για τον ίδιο, χαλώντας το «πνεύμα των Χριστουγέννων».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επισκέφθηκε ένα συσσίτιο την Παρασκευή, όπου ρώτησε έναν άνδρα εάν «εργάζεται σε επιχειρήσεις», με τον ίδιο να απαντά πως είναι άστεγος. Στη συνέχεια, ο Σουνάκ μίλησε για το παρελθόν του στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ρώτησε αν θα ήταν κάτι που ο άνδρας «θα ήθελε να ασχοληθεί». Ο άνδρας απάντησε: «Δεν θα με πείραζε, αλλά δεν ξέρω, θα ήθελα πρώτα να περάσω τα Χριστούγεννα».

Μάλιστα, εξήγησε στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου ότι ήλπιζε μια φιλανθρωπική οργάνωση να του βρει μία προσωρινή στέγη, ώστε να μην περάσει τα Χριστούγεννα στον δρόμο και το κρύο.

Η αντιπρόεδρος των Εργατικών, Άντζελα Ράινερ, έδραξε την ευκαιρία και χαρακτήρισε τον διάλογο ως βασανιστήριο.

Sunak asks a homeless man in a homeless shelter whether he "works in business", then proceeds to talk about the financial services industry. Utterly bizarre pic.twitter.com/jQPzg7RR4h

— Adam Bienkov (@AdamBienkov) December 24, 2022