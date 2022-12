Δήμας: Τα τελευταία 3 χρόνια η χώρα γύρισε σελίδα σε όλα τα επίπεδα και αποτελεί επενδυτικό προορισμό

Τα τελευταία τρία χρόνια η χώρα μας έχει γυρίσει σελίδα σε όλα τα επίπεδα και αποτελεί πλέον έναν επενδυτικό προορισμό που προσελκύει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον κολοσσών όπως οι Microsoft, EY, Applied Materials, Pfizer, Cisco, Amazon, Volkswagen κά, γεγονός που αναβαθμίζει την θέση μας στους διεθνείς οικονομικούς δείκτες και κατατάσσει την Ελλάδα σε κόμβο καινοτομίας.

Αναβαθμίζεται η θέση της Ελλάδας στους διεθνείς οικονομικούς δείκτες και κατατάσσεται σε κόμβο καινοτομίας, όπως σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Χρίστος Δήμας, στο 33rd GREEK ECONOMIC SUMMIT (GES2022) με θέμα Big Bets in Challenging Times.

Ο υφυπουργός, στην ενότητα «Advancing startups and innovation made in Greece - Developing an effective ecosystem» μίλησε για τις προκλήσεις της εποχής, τις ευκαιρίες που βρίσκονται μπροστά μας, καθώς και για την σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, τις υψηλές δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού, τις μεταρρυθμίσεις στο οικοσύστημα καινοτομίας και τις εγχώριες επενδυτικές ευκαιρίες στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D).

Στόχος μας, όπως τόνισε ο κ. Δήμας, είναι «να αναδείξουμε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης, ανάπτυξης και ευημερίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Μεσόγειο».

Τα τελευταία τρία χρόνια η χώρα μας έχει γυρίσει σελίδα σε όλα τα επίπεδα και αποτελεί πλέον έναν επενδυτικό προορισμό που προσελκύει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον κολοσσών όπως οι Microsoft, EY, Applied Materials, Pfizer, Cisco, Amazon, Volkswagen κά, γεγονός που αναβαθμίζει την θέση μας στους διεθνείς οικονομικούς δείκτες και κατατάσσει την Ελλάδα σε κόμβο καινοτομίας.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι η κυβέρνηση καλλιεργεί τις συνθήκες και παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία ώστε οι ταλαντούχοι νέοι επιχειρηματίες και επιστήμονες να νιώθουν σιγουριά πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα, με έδρα τους την Ελλάδα, ενώ ειδική αναφορά έκανε ο υφυπουργός και στην δυναμική που έχει αποκτήσει το Elevate Greece.

Τέλος, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στην ελληνική επιχειρηματική αποστολή στην Καλιφόρνια, στις γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας που χτίζονται με το αντίστοιχο οικοσύστημα της Silicon Valley και στις ευρύτερες προοπτικές συνεργασίας με εταιρίες και πανεπιστήμια της Αμερικής.

Από την πλευρά του ο Σένα Αμίντι, Managing Director and Co-head EMEA, Plug & Play Tech Center, U.S. σημείωσε το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων επιστημόνων και τις δυνατότητες που παρουσιάζει το ελληνικό σύστημα για την νεοφυή επιχειρηματικότητα.