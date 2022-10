CEO Ryanair για Σούνακ: «Οι ενήλικοι ανέλαβαν και πάλι» - Τα μηνύματα Τζόνσον, Μακρόν, Μελόνι, Ζελένσκι

Το γεγονός πως «οι ενήλικοι ανέλαβαν και πάλι» επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας Ryanair Μάικλ Ο'Λίρι, σχολιάζοντας την ανάληψη της πρωθυπουργίας της Βρετανίας από τον Ρίσι Σούνακ.

Το γεγονός πως «οι ενήλικοι ανέλαβαν και πάλι» επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας Ryanair Μάικλ Ο'Λίρι, σχολιάζοντας την ανάληψη της πρωθυπουργίας της Βρετανίας από τον Ρίσι Σούνακ, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως ο νέος πρωθυπουργός έχει να λάβει «δύσκολες αποφάσεις».

«Απαλλάσσονται από μερικούς από τους ανθρώπους που ήταν εκεί, από τον Μπόρις Τζόνσον μέχρι την Λιζ Τρας, όλη την πτέρυγα του Brexit στο κόμμα των Τόρις - είναι παράφρονες», δήλωσε ο Ο'Λίρι στο Reuters στο περιθώριο μιας εκδήλωσης στη Λισαβόνα.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ελπίζει ότι η πρώτη απόφαση του Σούνακ θα πρέπει να είναι να επανενταχθεί το Ηνωμένο Βασίλειο στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον απηύθυνε σήμερα τα συγχαρητήριά του στον πρώην υπουργό του επί των Οικονομικών για την ανάληψη εκ μέρους του της πρωθυπουργίας αυτή την «ιστορική», όπως την χαρακτήρισε, ημέρα.

«Συγχαρητήρια στον @RishiSunak αυτή την ιστορική ημέρα, είναι η στιγμή για κάθε Συντηρητικό να προσφέρει την πλήρη και εγκάρδια υποστήριξή του στο νέο πρωθυπουργό μας», έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter.

Congratulations to @RishiSunak on this historic day, this is the moment for every Conservative to give our new PM their full and wholehearted support. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 25, 2022

Ζελένσκι: Είμαι έτοιμος να συνεχίσουμε την ουκρανοβρετανική στρατηγική σύμπραξη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη τον νέο βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ και δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει την ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στην Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Σας εύχομαι να ξεπεράσετε με επιτυχία όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η βρετανική κοινωνία και ολόκληρος ο κόσμος. Είμαι έτοιμος να συνεχίσουμε να ενισχύουμε από κοινού την ουκρανοβρετανική στρατηγική σύμπραξη», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Twitter απευθύνοντας τα συγχαρητήριά του στον Ρίσι Σούνακ.

Congratulations to @RishiSunak on taking office as 🇬🇧 Prime Minister! I wish you to successfully overcome all the challenges facing British society and the whole world today. I’m ready to continue strengthening the 🇺🇦-🇬🇧 strategic partnership together! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2022

Τα μηνύματα Λάιεν - Μακρόν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε μια ισχυρή σχέση με τη Βρετανία, με πλήρη σεβασμό των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν ύστερα από την αποχώρησή της από το ευρωπαϊκό μπλοκ, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Σε αυτή την εποχή δοκιμασίας για την ήπειρό μας, βασιζόμαστε σε μια ισχυρή σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο για να υπερασπιστούμε τις κοινές μας αξίες, με πλήρη σεβασμό των συμφωνιών μας», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στο Twitter, με το οποίο συνεχάρη τον Σούνακ για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του.

Congratulations to @RishiSunak on your appointment as U.K. Prime Minister. In these testing times for our continent, we count on a strong relationship with the U.K. to defend our common values, in full respect of our agreements. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2022

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη σήμερα τον Ρίσι Σούνακ για το ότι έγινε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και προσέθεσε, σε μήνυμά του στο Twitter, ότι θα επιδιώξει να εργαστεί μαζί του επί των κοινών προκλήσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανίας.

Congratulations to @RishiSunak, who has become Prime Minister of the United Kingdom. Together we will continue working to tackle the challenges of the moment, including the war in Ukraine and its many consequences for Europe and the world. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2022

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν κάλεσε τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό να κινηθεί γρήγορα για να ξεκινήσει τις ουσιαστικές επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίλυση του αδιεξόδου αναφορικά με τις εμπορικούς κανόνες που διέπουν τη Βόρεια Ιρλανδία στη μετά το Brexit εποχή.

«Ήδη έχει ξεκινήσει η ενίσχυση της συνεργασίας, υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για την ΕΕ και το ΗΒ για να βρουν από κοινού λύσεις μέσω συμφωνιών σε θέματα που αφορούν το Πρωτόκολλο (της Βόρειας Ιρλανδίας) και καλώ τον πρωθυπουργό Σούνακ να κινηθεί γρήγορα προς μια ουσιαστική ενασχόληση με την ΕΕ σε αυτή τη βάση», ανέφερε ο Μάρτιν σε ανακοίνωση.

Τα συγχαρητήριά της απηύθυνε προς τον Σούνακ και η νέα πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, αναφέροντας σε ανάρτηση στο Twitter ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί «με εκείνον και το υπουργικό του συμβούλιο για τις κοινές προκλήσεις, υποστηρίζοντας τις κοινές μας αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας».

Congratulations to @RishiSunak, appointed as Prime Minister of the United Kingdom. Eager to cooperate with him and his Cabinet on the common challenges, standing for our shared values of freedom and democracy. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 25, 2022

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ