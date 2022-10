Έγινε και επίσημα πρωθυπουργός της Βρετανίας ο Ρίσι Σούνακ

Ο Ρίσι Σούνακ έγινε και επίσημα ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας μετά και τη συνάντησή του με τον Βασιλιά Κάρολο Γ' στο Μπάκιγχαμ.

Τώρα, ο 42χρονος θα ξεκινήσει να συνθέτει το υπουργικό του συμβούλιο μετά την επικράτησή του στην κούρσα διαδοχής της Λιζ Τρας, που τον καθιστά τον πρώτο έγχρωμο που αναλαμβάνει το ανώτερο πολιτικό αξίωμα στη Βρετανία. Στον μεγαλύτερο ρόλο μιας πολιτικής καριέρας που μετρά ήδη πολλά σκαμπανεβάσματα, ο Σούνακ βρίσκεται αντιμέτωπος με τη διπλή πρόκληση της επανένωσης του κατακερματισμένου κόμματός του και της καθοδήγησης της Βρετανίας μέσα από τη χειρότερη οικονομική κρίση της τελευταίας γενιάς.

Στην πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός, αναγνώρισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Βρετανία και το βάρος της συγκυρίας. «Αντιλαμβάνομαι πλήρως πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και καταλαβαίνω επίσης ότι έχω δουλειά να κάνω για να αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη μετά από όλα όσα έχουν συμβεί», είπε. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν πτοούμαι». Γνωρίζω το υψηλό αξίωμα που έχω αποδεχθεί και ελπίζω πως θα ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του», είπε.

«Άρα στέκομαι ενώπιόν σας έτοιμος να οδηγήσω τη χώρα μας στο μέλλον. Να θέσω τις ανάγκες σας πάνω από την πολιτική, να απλώσω τα χέρια και να οικοδομήσω μια κυβέρνηση που θα εκπροσωπεί τις καλύτερες παραδόσεις του κόμματός μου. Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε απίθανα πράγματα», τόνισε στην ομιλία του ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο Σούνακ δεν παρείχε, ωστόσο, λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς σχεδιάζει να διαχειριστεί τα οικονομικά προβλήματα της Βρετανίας. Ανέτρεξε βέβαια στην περίοδο που θήτευε ως ΥΠΟΙΚ λέγοντας πως στη διάρκεια της πανδημίας έκανε ό,τι μπορούσε για να προστατέψει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος διατήρησης θέσεων εργασίας (furlough program).

Σε δηλώσεις που έκανε μπροστά στην επίσημη κατοικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Σούνακ απέτισε φόρο τιμής στην Λιζ Τρας, το οικονομικό πρόγραμμα της οποίας προκάλεσε αναταράξεις στις αγορές, λέγοντας πως τα λάθη «δεν έγιναν από κακία ή από κακές προθέσεις».

Στόχευσε επίσης έναν άλλον προκάτοχο, τον Μπόρις Τζόνσον λέγοντας πως η εντολή που έλαβαν οι Συντηρητικοί στις εκλογές του 2019 που κέρδισε ο πρώην πρωθυπουργός δεν είναι ιδιοκτησία ενός ατόμου και πως ο ίδιος θα καθοδηγείται από τις υποσχέσεις του.

«Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στην προκάτοχό μου Λιζ Τρας... Έγιναν ορισμένα λάθη. Όχι από κακία ή από κακές προθέσεις. Εντελώς το αντίθετο στην πραγματικότητα. Λάθη ωστόσο», είπε.

«Και εξελέγην ως ηγέτης του κόμματός μου και πρωθυπουργός σας, εν μέρει για να τα διορθώσω. Και η εργασία αυτή αρχίζει αμέσως. Θα θέσω την οικονομική σταθερότητα και εμπιστοσύνη στο κέντρο αυτής της κυβερνητικής ατζέντας. Αυτό σημαίνει πως θα έρθουν δύσκολες αποφάσεις».

Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αποσύρθηκε από την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος, συνεχάρη τον Σούνακ μέσω Twitter.

Congratulations to @RishiSunak on this historic day, this is the moment for every Conservative to give our new PM their full and wholehearted support.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 25, 2022